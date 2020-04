Khởi tố 9x núp bóng “cậu đồng” để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Liên quan đến vụ thầy bói lừa đảo, ngày 7/3, Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Như Hải, SN 1997, trú tại xã Phong Châu, huyện Đông Hưng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 2,3 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, ngày 26/3, Công an huyện Đông Hưng nhận được đơn tố cáo của chị H. (trú trên địa bàn huyện) về việc bị đối tượng Nguyễn Như Hải lừa đảo chiếm đoạt tiền. Sau khi nhận được đơn tố giác, Công an huyện đã vào cuộc điều tra, xác minh minh thông và triệu tập đối tượng Hải lên làm việc.

Theo đơn tố cáo của chị H., từ đầu năm 2018 đến nay, Hải đã vay chị tổng cộng cả tiền gốc và lãi lên đến 8 tỷ đồng. Việc vay mượn hai bên không ký giấy mà chỉ thỏa thuận bằng mồm. Nhưng cho đến nay Hải vẫn chưa chịu trả tiền.

Tại trụ sở Công an, Hải khai mình hành nghề thầy bói, có quen biết chị H.. Lợi dụng lòng tin của chị H., Hải viện lý do làm việc tâm linh, đầu tư xây dựng chùa Cao Hải để vay tiền nạn nhân.

Nguyễn Như Hải tại cơ quan điều tra

Từ các tài liệu đã thu thập được, Công an huyện Đông Hưng chứng minh số tiền Hải chiếm đoạt của chị H. là 2,3 tỷ đồng. Căn cứ vào tài liệu điều tra, hành vi của Nguyễn Như Hải cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự. Vì thế, Công an huyện Đông Hưng quyết định khởi bố nghi can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.