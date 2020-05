Khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng trong băng nhóm bảo kê do vợ chồng Loan 'cá' cầm đầu

Cơ quan Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 7 đối tượng trong băng nhóm bảo kê do vợ chồng Loan 'Cá' cầm đầu.