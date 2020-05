Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư xã giết cháu vợ, đốt xác thế thân để trục lợi tiền bảo hiểm

Sau khi tống đạt quyết định khởi tố, Công an tỉnh Đắk Nông vẫn tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ có hay không đồng phạm với bị can Minh trong kế hoạch giết người nhằm trục lợi bảo hiểm. Đồng thời, củng cố hồ sơ để khởi tố ông Minh thêm hành vi xâm phạm mồ mả.

Ở diễn biến liên quan, ông Hoàng Sỹ Bích – Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà cho biết, phía huyện mới chỉ nắm được thông tin ông Minh bị bắt liên quan đến vụ cháy xe tại tỉnh Đắk Nông thông qua báo chí. Huyện Lâm Hà vẫn chưa nhận được thông tin từ cơ quan điều tra tỉnh Đắk Nông.

Về mặt chính quyền, huyện quyết định tạm đình chỉ công tác ông Minh do không đến trụ sở làm việc nhiều ngày. Hiện mọi công tác ở xã Liên Hà do ông Minh đảm nhiệm trước đó được bàn giao cho Phó bí thư Đảng ủy xã phụ trách.

Liên quan đến vụ án gây rúng động dư luận do Đỗ Văn Minh gây ra, ngày 11/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo, công bố kết luận điều tra bước đầu. Theo đó, ngày 4/5, Công an nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện xe ô tô bán tài bốc cháy bên trong có người tử vong ở quốc lộ 28 (đoạn qua huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông).