Khởi tố, bắt tạm giam kẻ biến thái đột nhập vào nhà vệ sinh dâm ô nữ sinh lớp 9

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 trường THCS Hùng Vương (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ) bị kẻ biến thái dâm ô trong nhà vệ sinh nữ của trường, mới đây, cơ quan chức năng đã cung cấp thông tin mới nhất về vụ việc.

Cụ thể, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột, ngày 20/12, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Bảo (SN 1997, trú tại phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột) để tiếp tục điều tra về hành vi " Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Các quyết định tố tụng trên cũng đã được VKSND TP Buôn Ma Thuột ký phê chuẩn để điều tra theo quy định.

Đối tượng Đỗ Hữu Bảo

Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, vào khoảng 8h20 ngày 14/12, nữ sinh D. - học sinh lớp 9 Trường THCS Hùng Vương đi vệ sinh ở khu vực phòng vệ sinh nữ phía sau trường học thì bất ngờ một nam thanh niên Bảo mở cửa đi vào, cầm dao nhọn đe dọa khống chế rồi thực hiện hành vi dâm ô. Khi nữ sinh này tìm cách chống cự thì bị kẻ biến thái bóp cổ, tát nhiều cái vào mặt thậm chí còn dùng điện thoại di động để quay lại sự việc. Đến khoảng 9h30 cùng ngày, nữ sinh xin Bảo cho vào lớp làm bài kiểm tra thì Bảo đồng ý. Thoát khỏi sự khống chế của Bảo, nữ sinh lập tức chạy ra khỏi nhà vệ sinh và báo sự việc với giáo viên, sau đó trình báo cho cơ quan Công an. Ngay lập tức, Bảo bị triệu tập lên cơ quan làm việc.

Nhà vệ sinh trường THCS Hùng Vương - nơi xảy ra sự việc.

Theo Bảo Vệ Pháp Luật, tại cơ quan chức năng, Bảo khai nhận vào khoảng 7h ngày 14/12, Bảo điều khiển xe mô tô đi đến Trường THCS Hùng Vương. Lúc này, Bảo nói với nhân viên bảo vệ và các học sinh sao đỏ rằng mình là phụ huynh của một học sinh và đến trường để đưa chìa khóa. Thấy Bảo ăn mặc lịch sự đàng hoàng, bảo vệ không chút nghi ngờ còn chỉ dẫn cho bảo đi vào. Sau đó, đối tượng tìm cách lẻn vào khu vực nhà vệ sinh nữ phía sau trường học và thực hiện hành vi dâm ô nữ sinh.

Kiểm tra điện thoại nhãn hiệu OPPO của Bảo, cơ quan điều tra phát hiện, ngoài 1 clip thời lượng 1 phút 33 giây quay lại cảnh Bảo dâm ô nữ sinh, còn có rất nhiều clip "đen" khác.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Your browser does not support HTML5 video.



Kiều Đỗ (t/h)