Khởi tố chồng `hờ` đâm vợ tử vong do mâu thuẫn tình cảm ở Quảng Ngãi

Liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong trên vũng máu tại nhà riêng, ngày 20/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Phúc (46 tuổi, ngụ xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) về tội Giết người. Nạn nhân là vợ “hờ” của bị can.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h ngày 10/5, hàng xóm nghe thấy bà bà Trần Thị H. (47 tuổi, ngụ thôn Đông Mỹ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) la hét, kêu cứu thất thanh. Nhưng khi chạy sang thì thấy bà H. đã nằm gục giữa vũng máu trên sàn nhà. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Sự việc được trình báo lên Công an địa phương. Nhận được tin báo, Công an huyện Tư Nghĩa đã xuống phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng. Sau đó, sự việc được trình báo lên Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ quan điều tra tổ chức khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Kết quả bước đầu cho thấy nạn nhân có vết thương sâu ở phía hông trái.

Trong quá trình tra án, Công an xác định đối tượng Phúc (chồng “hờ” của nạn nhân) là nghi phạm trong vụ án này. Qua kiểm tra nhanh phát hiện, Phúc dương tính với ma túy . Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân gây án do mâu thuẫn tình cảm.

Theo người dân sống cạnh hiện trường, chồng bà H. đã mất cách đây nhiều năm. Sau đó, bà H. quen Phúc và hai bên nảy sinh tình cảm. Từ năm 2013 đến nay, Phúc và bà H. chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Trước khi xảy ra án mạng, bà H. và Phúc có xảy ra cãi vã.

Về phần nạn nhân, sau khi tổ chức khám nghiệm tử thi xong, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể về cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục lấy lời khai, thụ lý theo quy định Pháp luật

