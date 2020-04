Khởi tố cựu Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng liên quan đến vụ khai thác tri luật 3.500m3 gỗ

Cựu giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng và hai người khác vừa bị Công an khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý rừng liên quan đến vụ khai thác 75,8 ha rừng (trữ lượng gỗ trên 3.500m3).

Cụ thể, ngày 28/4, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Minh – cựu Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra khởi tố ông Lê Quang Nghiệp – cựu Chi Cục trưởng Chi cục lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng, cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, hiện là Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, và ông Mai Hữu Chanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc.

Theo điều tra bước đầu, thời điểm còn giữ chức Chi cục trưởng Chi cục lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng, ông Lê Quang Nghiệp biết rõ trong hồ sơ chuyển đổi dự án rừng tự nhiên nghèo sang trồng cao su tại một phần tiểu khu 398, 418, 419 xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường; chưa đúng các quy định khác của Pháp luật nhưng vẫn tham mưu cho ông Lê Văn Minh, khi đó là Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng ký quyết định khai thác tận thu lâm sản cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc, khai thác tận thu lâm sản tại một phần các tiểu khu 398, 418, 419 xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm.

Khu vực rừng bị khai thác

Những hành vi trên đã vi phạm Thông tư 58/2009/TT-BNNPTNT ngày 9/9/2009 của Bộ NN&PTNT về hướng dẫn trồng cao su trên đất lâm nghiệp; Vi phạm Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ, quy định về quy hoạch bảo vệ rừng, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và bảo vệ môi trường; Vi phạm Quy định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 1/6/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Từ những vi phạm này dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, rừng tự nhiên nghèo bị chuyển sang trồng cao su trái luật với diện tích lên đến 75,78ha và cấp phép khai thác lâm sản trái pháp luật với tổng trữ lượng gỗ là 3.509,76m3.

Theo Công an nhân dân, Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng đã có 4 đợt cấp phép khai thác tận thu lâm sản trên diện tích “rừng tự nhiên nghèo” sang trồng cao su cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc. Các quyết định đó là: Quyết định số 914/QĐ-SNN ngày 27/6/2013; Quyết định số 1045/QĐ-SNN ngày 20/8/2013; Quyết định số 148/QĐ-SNN ngày 22/2/2016 và Quyết định số 247/QĐ-SNN ngày 1/4/2016.

Trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc

Theo thống kê, tổng trữ lượng gỗ khai thác tận thu trong cả 4 đợt là hơn 15.000m3 trên diện tích 200ha.

Điều đáng nói, mặc dù bị khởi tố để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ rừng nhưng ông Lê Quang Nghiệp vẫn giữ chức Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (phòng này chưa có trưởng phòng) Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng.

Ông Mai Hữu Chanh cũng đang giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MVT lâm nghiệp Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm.

Được biết, trước đó, Bộ Công an đã chuyển giao tin báo về tội phạm “Vi phạm quy định về quản lý rừng” xảy ra tại Công ty Lâm nghiệp Lộc Bắc cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh.

Nga Đỗ (t/h)