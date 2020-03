Nữ quái trình độ lớp 9 làm giả vacxin COVID-19 lừa tiêm cho người dân với giá 700.000 đồng/mũi

Liên quan đến vụ việc này, chiều 15/3, Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở đối với đối tượng Tiêu Thị Tuyết Sương (46 tuổi, ngụ tại xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Sương đang bị Công an điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong khi tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng cùng người dân đang nỗ lực phòng chống dịch thì Sương lại nhân cơ hội này để lừa đảo, trục lợi cá nhân. Theo điều tra ban đầu, khi cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi ở của Sương thì phát hiện và thu giữ nhiều vỏ ống thuốc dùng để bơm nước cất, kháng sinh làm giả các loại vacxin phòng ngừa các bệnh cho Trẻ em , ngừa ung thư , ngừa đột quỵ và ngừa cả…. bệnh viên phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Đối tượng Sương tại cơ quan điều tra

Điều tra sâu, Công an TP Quy Nhơn phát hiện, đối tượng Sương mới chỉ học hết lớp 9. Sương từng có thời gian làm giúp việc trong một phòng khám tư nhân trên địa bàn. Thời gian làm việc ở đây, Sương phát hiện nhiều người tại địa phương có nhu cầu tiềm các loại vacxin phòng ngừa nhiều loại bệnh các nhau nên đã nảy sinh ý định trục lợi từ việc này.

Theo đó, Sương đã mua các dụng cụ gồm bình đá, kim tiêm và tự giới thiệu mình là nhân viên y tế dự phòng đến nhà riêng để tiêm phòng vacxin với giá rẻ hơn bên ngoài thị trường. Sương tiêm các loại vacxin phòng ngừa bệnh cho trẻ em, phòng ngừa ung thư, đột quỵ và cả ngừa… COVID-19.

Với mức giá rẻ hơn thị trường, không phải đợi chờ theo số mà được nhân viên y tế đến tận nhà chăm sóc nên nhiều người dân địa phương vô tình trở thành nạn nhân của Sương. Sương được mời đến nhà tiêm vacxin như một nhân viên trung tâm y tế thực thụ.

Đã có rất nhiều trường hợp bị xử lý vì đưa tin sai sự thật về dịch bệnh cũng như trục lợi cá nhân từ dịch bệnh

Thậm chí để tạo lòng tin cho người dân, mỗi lần đi tueem Sương còn lấy phôi của một phiếu chỉ định tiêm ngừa thật đem ra quán photocopy ra thành các phiếu giả để phát cho người dân.

Với loại vacxin tự chế này, Sương mang đi tiêm với giá khoảng 700.000 đồng/mũi. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đã lừa tiêm cho khoảng 30 người.

Hiện Công an TP Quy Nhơn đang tiếp tục mở rộng điều tra hành vi vi phạm của Sương. Đồng thời, cơ quan chức năng kêu gọi những người đã là nạn nhân của Sương ra trình báo phục vụ công tác điều tra.

Nga Đỗ (t/h)