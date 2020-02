Khởi tố đối tượng lẻn vào nhà đâm nguy kịch cụ bà 69 tuổi vì bị mắng

Trưa 16/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng đâm nguy kịch cụ bà 69 tuổi. Nghi can Lê Văn Hiền (24 tuổi, trú thôn Xuân Hòa, xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) bị tạm giam để làm rõ hành vi " Giết người ". Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Lê Văn Hiền tại trụ sở công an

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30 tối ngày 4/2, Hiền đã mang theo một con dao nhọn Thái Lan tới nhà cụ bà 69 tuổi Nguyễn Thị L. (hàng xóm của Hiền). Thấy nhà bà L. tắt điện, Hiền mở cửa nhà dưới, lẻn vào trong nhà. Hiền thấy bà L. đang nằm ngủ một mình nên nấp gần tủ lạnh chờ cơ hội.

Đến khoảng 21h cùng ngày, bà L. choàng tỉnh, dậy bật điện đi vệ sinh rồi quay về giường ngủ. Sợ bị phát hiện lúc bà L. bật điện, Hiền liền xông tới bịt miệng, bóp cổ khống chế nạn nhân. Bà L. tìm cách chống cự thì bị Hiền đánh vào miệng, mặt. Chưa hả giận, đối tượng dùng dao mang theo đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng, cổ, ngực của nạn nhân. Hai bên tiếp tục giằng co cho đến khi bà L. giật được con dao của Hiền và truy hô kêu cứu.

Sợ bị phát giác, đối tượng nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. Người dân nghe tiếng kêu cứu liền sang nhà bà L. xem xét tình hình, sau đó đưa bà L. đi cấp cứu và báo tin cho cơ quan công an. Bà L. bị thương nặng, phải chuyển ra BV Đa Khoa Đà Nẵng cấp cứu trong đêm, rất may hiện đã qua cơn nguy kịch, Sức Khỏe dần ổn định.

Nơi xảy ra vụ việc

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy tìm đối tượng gây án. Sau đó, Công an huyện Nông Sơn xác định nghi phạm là Lê Văn Hiền nên đã tạm giữ. Tại trụ sở công an, Hiền khai nhận nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc là do cụ bà L. mắng chửi Hiền là đứa con hoang. Do bực tức nên đối tượng đã đeo khẩu trang che kín mặt, đột nhập vào nhà nạn nhân rồi dùng dao tấn công.

Tuy nhiên, một lạnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết:"Sau khi qua cơn nguy kịch và làm việc với cơ quan công an, bà L. cho biết không có chửi Hiền như lời khai của đối tượng. Vì vậy chúng tôi đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ động cơ chính của bị can này". Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

