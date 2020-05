Một phụ nữ bị khởi tố vì nhiều lần phá đám, đốt nhang vái lạy trước công ty để đòi nợ

Một người phụ nữ tại TP Quy Nhơn đã bị khởi tố do liên tục phá đám, thắp nhang vái lạy trước công ty để đòi nợ.

Theo Vietnamnet, Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngô Thị Hướng (40 tuổi, trú Lê Hữu Phước, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Theo điều tra, bà Mai Thị Thu Hằng (42 tuổi, trú 328 Âu Cơ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và bà Ngô Thị Hướng có mối quan hệ làm ăn với nhau kể từ năm 2013. Trong khoảng thời gian cùng làm ăn, bà Hằng nhiều lần vay tiền bà Hướng để kinh doanh , tuy nhiên sau đó cả hai đã xảy ra mâu thuẫn trong việc giải quyết khoản nợ. Bà Hằng cho rằng mình đã trả hết nợ, trong khi đó bà Hướng khẳng định bà Hằng còn nợ bà 1,35 tỷ đồng.

Do đó, từ ngày 30/1/2018 đến tháng 9/2018, bà Hướng thường kéo người tới nhà riêng của bà Hằng (phường Thị Nại, TP. Quy Nhơn) cùng công ty TNHH Habico (328 Âu Cơ, TP Quy Nhơn) của bà Hằng để đòi nợ. Đến ngày 5/7/2018, bà Hướng bị Công an phường Thị Nại lập hồ sơ, xử phạt hành chính vì hành vi vi phạm gây mất trật tự ở khu dân cư 200.000 đồng.

Đáng chú ý, bà Hướng sau khi nộp phạt vẫn tiêp tục tới trụ sở công ty Habico phá đáp, gây rối. Bà Hướng thuê loa, mic rồi phát âm thanh lớn la lối, chửi bới, livestream xúc phạm bà Hằng trên mạng xã hội Facebook, đốt nhang vái lạy trước công ty. Bà Hướng cũng thuê người đỗ xe ăn vạ trước cổng công ty, nhằm ngăn cản hoạt động của công ty.

Theo VTC , bà Hằng khai gia đình bà đã bị nhóm côn đồ đe dọa chửi bới tới 38 lần. Bà đã gửi nhiều đơn thư tới cơ quan chức năng kêu cứu vì cho rằng bị bà Hướng cùng nhóm côn đồ đe dọa, làm tổn hại đến tài sản, thân thể các thành viên trong gia đình.

Nghiêm trọng nhất là những vụ việc xảy ra như ngày 6/4/2018, một nhóm thanh niên 7 người ngang nhiên xông vào xưởng sản xuất của doanh nghiệp hăm dọa, gây mất trật tự khu phố. Ngày 9/4/2018, nhóm côn đồ xăm trổ lại tới xưởng sản xuất để đe dọa đánh chết, làm nhục bà Hằng và quay video đăng lên facebook, chỉ bỏ đi khi nạn nhân gọi điện cho cơ quan chức năng. Ngày 11/4/2018, hai thanh niên tới nhà bà Hằng đổ dầu nhớt vào nhà, dùng keo 502 đổ vào ổ khóa khiên nạn nhân phải báo tin cho Công an phường Thị Nại đến ứng cứu.

Cơ quan công xác định hành vi của bà Hướng gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng nơi công cộng, có dấu hiệu pham tội Gây rối trật tự công cộng.

