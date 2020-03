Khởi tố gã bán bưởi nhiều lần chở bé gái 13 tuổi vào nhà nghỉ quan hệ tình dục

Với lý do đưa cháu Hạnh đi chơi, gã bán bưởi nhiều lần tạt xe vào nhà nghỉ ở phường Phú Mỹ thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Sau mỗi lần như vậy, gã cho cháu 200.000 đồng và chở về nhà.

Liên quan đến vụ hiếp dâm Trẻ em , ngày 26/3, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Xuyên (34 tuổi, ngụ tại Sóc Trăng) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định của Pháp luật

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân trong vụ việc này là cháu Nguyễn Hồng Hạnh (tên nạn nhân đã thay đổi, 13 tuổi, ngụ tại tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, vào đầu năm 2020, cháu Hạnh bỏ nhà đi lang thang. Sau đó được gia đình bà Nguyễn Thị N. (trú tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) cho ở nhờ và nuôi dưỡng.

Vào Tết Nguyên đán Canh Tý, đối tượng Nguyễn Thanh Xuyên đi bán bưởi ở khu vực nhà bà N. sinh sống. Sau vài lần bán bưởi cho bà N., hai người bắt đầu nói chuyện và có chút quen biết qua lại.

Chân dung gã "yêu râu xanh" quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi

Cùng thời điểm, Xuyên thấy cháu Hạnh ở nhà bà N. nên gặng hỏi. Bà N. kể lại hoàn cảnh của cháu H. cho Xuyên nghe. Từ đó, đối tượng này nảy sinh ý đồ đen tối với cháu bé.



Đến đầu tháng 2/2020, Xuyên đến xin phép bà N. chở cháu Nhung đi chơi. Nghĩ Xuyên là người tốt nên bà N. đồng ý cho cháu Hạnh đi chơi cùng.

Thế nhưng, thay vì dẫn cháu đến các địa điểm vui chơi phù hợp với lứa tuổi, Xuyên chở cháu bé vào trong một nhà nghỉ trên địa bàn phường Phú Mỹ để thực hiện hành vi quan hệ tình dục . Sau mỗi lần như vậy, Xuyên “bo” cho nạn nhân 200.000 đồng rồi chở cháu về nhà bà N..

Tiếp đó, trong những ngày cuối tháng 2 và đầu tháng 3, đối tượng Xuyên 2 lần đến gặp bà N. xin phép cho cháu Hạnh tiếp tục đi chơi. Trong những lần này, xuyên tiếp tục đưa cháu Hạnh vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Sau mỗi lần quan hệ tình dục, Xuyên lại cho tiền cháu Hạnh để “bịt miệng”.

Đến ngày 2/3, mẹ cháu Hạnh tìm được vị trí con ở và đưac háu về nhà. Thấy con có biểu hiện lại, mẹ cháu Hạnh gặng hỏi thì tá hỏa phát hiện chuyện con bị gã bán bưởi đưa vào nhà nghỉ quan hệ tình ducj.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu Hạnh đến Công an địa phương để tố cáo hành vi tội ác của Nguyễn Thanh Xuyên. Nhận được tin báo, Công an vào cuộc điều tra, bắt giữ Xuyên để làm rõ hành vi của hắn.

Your browser does not support HTML5 video.

Hiếp dâm bé gái 12 tuổi đến có thai, nam thanh niên lãnh 13 năm tù

Nga Đỗ (t/h)