Vợ chồng ông chủ sốc nặng khi phát hiện gã làm thuê khiến con gái 14 tuổi sinh con ở Lạng Sơn

Công an huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn ) vừa tống đạt quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với đối tượng Đoàn Văn Dần (SN 1986, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo thông tin từ Công an huyện Chi Lăng, tối ngày 20/4, em Chu Phương L. (sinh ngày 15/6/2006) bị đau bụng dữ dội và được gia đình đưa đến Trung tâm y tế huyện để khám. Tại đây, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu chuyển dạ sinh em bé. Cháu L. sinh con trai nặng 2,7kg.

Sau khi sự việc vỡ lở, gia đình gặng hỏi thì cháu L. cho biết, bố của đứa bé là người làm thuê cho gia đình. Ngay lập tức, gia đình này đã đến Công an huyện Chi Lăng tố cáo gã làm thuê.

Nhận được trình báo, Công an huyện Chi Lăng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Gã làm thuê khiến cháu L. sinh con được xác định là Đoàn Văn Dần. Đối tượng này bị triệu tập lên trụ sở Công an làm việc.

Ảnh minh họa

Tại cơ quan điều tra, Dần khai nhận, khoảng giữa năm 2017, Dần đến nhà L. sinh sống và làm thuê cho gia đình. Trong quá trình sống và làm việc tại đây, Dần và L. nảy sinh tình cảm với nhau.



Mặc dù biết cháu L. còn nhỏ nhưng Dần vẫn nhiều lần quan hệ tình dục với nạn nhân khiến cháu bé Mặc dù biết cháu L. còn nhỏ nhưng Dần vẫn nhiều lần quan hệ tình dục với nạn nhân khiến cháu bé mang thai

Do trong quá trình L. mang thai không có nhiều biểu hiện lạ nên gia đình không phát hiện ra sự việc. Chuyện chỉ bị vỡ lở khi L. kêu đau bụng, gia đình đưa đến Bệnh viện thăm khám.

Trước đó, Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) cũng thụ lý một vụ án tương tự. Cụ thể, ngày 19/12/2019, Công an huyện Tiên Yên tiếp nhận đơn thư của gia đình cháu M.T.T (SN 2003, trú tại xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên) trình báo về việc cháu bị một người đàn ông cùng xã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm dẫn tới có thai vào tháng 5/2019.

Công an vào cuộc xác minh, xác định nghi phạm là Đỗ Bảo Thành, cùng địa phương với cháu bé bị xâm hại. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Bảo Thành về tội hiếp dâm.

Your browser does not support HTML5 video. Bé gái bị xâm hại, dọa giết tại Bình Phước. Clip: VTC

Xem thêm: Kiên Giang: Sư trụ trì bị bắt tại trận khi đưa bé gái 14 tuổi vào nhà nghỉ để hiếp dâm

Nga Đỗ (t/h)