Khởi tố gã trai tẩm xăng đốt người tình vì mâu thuẫn tình cảm ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Sáng 10/4, Công an huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Dũng (SN 1982, ngụ huyện Đất Đỏ) để điều tra về hành vi Đe họa giết người.

Theo thông tin ban đầu, Trần Xuân Dũng có quan hệ tình cảm với chị T.K.H. (SN 1981). Sau một thời gian yêu đương, đôi bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến tình cảm bị rạn nứt. Nhiều ngày trời, Dũng bị dằn vặt về chuyện tình cảm nên đã quyết định đến tìm chị H. để nói chuyện.

Khi đến tiệm may của chị H. ở chợ Phước Hải (huyện Đất Đỏ), Dũng cầm theo 5 lít xăng. Tại đây, sau hồi nói chuyện thì hai bên xảy ra cãi vã. Đỉnh điểm, Dũng mở nắp tưới xăng lên người chị H. rồi châm lửa đốt.

Phát hiện sự việc, người dân sống xung quanh đã khống chế Dũng và trình báo sự việc lên Công an. Do được mọi người phát hiện kịp thời nên chị H. may mắn chỉ bị cháy sém quần áo, bỏng nhẹ, không nguy hiểm tính mạng.