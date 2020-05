Khởi tố gã trai trèo tường nhà vệ sinh, sàm sỡ nữ sinh lớp 5 ở Quảng Bình

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 5 bị kẻ lạ mặt sàm sỡ trong nhà vệ sinh, ngày 20/5, thông tin từ Công an thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Đình Luận (33 tuổi, hộ khẩu thường trú tại TDP 4, phường Nam Lý, TP Đồng Hới) về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, theo khoản 1, Điều 146, Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Luận tại cơ quan điều tra



Như đã đưa tin trước đó, khoảng 9h45 ngày 18/5 một kẻ lạ mặt trèo tường đột nhập vào nhà vệ sinh nữ của Trường tiểu học Đồng Phú (TP Đồng Hới). Gã trai này bắt gặp một nữ sinh lớp 5 đang đi vệ sinh nên đã có hành vi sàm sỡ vào ngực bé gái.

Khi học sinh này hoảng sợ la hét thì nam thanh niên này bỏ chạy. Nữ sinh sau đó vào kể lại sự việc với giáo viên, nhà trường lập tức trình báo vụ việc lên Công an phường Đồng Phú. Chiều 18/5, Công an thành phố Đồng Hới nhận đơn tố giác tội phạm của gia đình bị hại.

Từ lời khai ban đầu của bị hại và quá trình điều tra xác minh, Công an thành phố Đồng Hới xác định vụ việc có dấu hiệu của tội dâm ô Trẻ em ; đồng thời chỉ đạo đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Đồng Phú tiến hành rà soát, truy xét đối tượng gây án.

Vụ việc xảy ra tại trường tiểu học Đồng Phú. Ảnh: TTO



Sau khi trích xuất camera an ninh của trường, Công an TP Đồng Hới đã nhận diện được kẻ đột nhập và bắt được Phạm Đình Luận vào 7h ngày 19/5.

Qua đấu tranh, Luận thừa nhận nhảy hàng rào, đột nhập vào nhà vệ sinh và có hành vi biến thái với bé gái. Luận khai vì "nhớ vợ con" nên mới bộc phát hành động đó.



Phó trưởng Phòng GD&ĐT Đồng Hới (Quảng Bình), ông Đinh Bá Quang cho biết, sau khi sự việc xảy ra, giáo viên, nhà trường đã động viên, ổn định tâm lý nên hiện em đã ổn định, tiếp tục học tập.



Trước đó, Sở GD&ĐT Quảng Bình cũng có văn bản hướng dẫn các nhà trường thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn trường học, giải pháp phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.



