Khởi tố hai thanh niên cấu kết với gái mại dâm lừa đảo, chiếm đoạt xe máy của nhiều người

Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng là Lê Văn Luân (26 tuổi, ở xã Thọ Thế) và Lê Tuấn Sơn (23 tuổi, ở xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi, các cô gái mại dâm rủ các nạn nhân đi uống nước thành công thì sẽ gọi điện cho Luân và Sơn ra quán nước cùng uống. Trong lúc uống nước, hai đối tượng này sẽ mượn xe của nạn nhân chở gái mại dâm về nhưng thực chết là đem đi cầm cố lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Với chiêu thức cấu kết cùng gái mại dâm, Luân và Sơn đã thực hiện trót lọt 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản kể từ đầu năm 2020 đến nay.

Luân (bên trai) và Sơn tại cơ quan điều tra

Sau khi bị bắt giữ, bước đầu, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Cơ quan Công an cũng đã lập hồ sơ vụ án và đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

