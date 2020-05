Hé lộ lời khai bất ngờ của kẻ dùng súng hơi bắn người đi đường ở Hà Nội

Công an TP Hà nội vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Tuấn Dũng (SN 1982, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về hành vi Tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Cầu Giấy bắt giữ Vũ Tuấn Dũng (SN 1982, ở Tòa 17T10 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và Đặng Trần Đức (SN 1974, ở Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra việc dùng súng hơi bắn vào người đi đường.

Hai đối tượng này đã khiến 3 người đi đường bị thương. Trong đó có nạn nhân là anh Phan Văn Thành (quê ở Hương Khê, Hà Tĩnh) bị bắn trúng cổ trái, vết thương hở kích thước 0,5cm. Chụp Xquang Xquang vùng ngực, các y bác sỹ phát hiện có mảnh kim loại ở ngực trái và nhanh chóng tiến hành phẫu thuật gắp đạn chì ra ngoài. Tỷ lệ thương tích của anh Thành là 14% và phải tiến hành phẫu thuật.

Sauk hi nhận súng, Dũng dùng nó để bắn từ phòng ngủ sang chung cư đối diện với mục tiêu là bình nước ở nóc chung cư (cách khoảng 100 mét). Sauk hi tập bắn mục tiêu cố định, Dũng chuyển sang bắn người đi đường ở dưới chung cư hắn sinh sống. Từ tháng 2/2020, Dũng đã bắn nhiều người dân đi xe máy qua chung cư.

Dũng còn khai, trưa ngày 6/5, sau khi bắn một người đi xe máy và phát hiện Công an đến làm việc thì nhờ Đức tháo súng để giấu đi nhằm che mắt Công an . Cơ quan điều tra sau đó đã thu giữ súng, 180 viên đạn cùng nhiều nòng súng, đại ở nhà Đức.

Bước đầu Dũng đã thừa nhận hành vi của mình. Cơ quan Công an cũng xác định mỗi lần Dũng bắn từ 2 – 3 viên đạn, tổng cộng đã bắn 80 viên. Còn Đức khai, mua số đạn, nòng súng qua người không quen biết, bản thân đối tượng cũng tự chế đạn để bán.

