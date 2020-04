Khởi tố kẻ “khoắng” 5 lượng vàng dưỡng già của cụ bà 69 tuổi ở Đà Nẵng

Phát hiện số vàng tích cóp để dưỡng già “không cánh mà bay”, cụ bà 69 tuổi hốt hoảng đến Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) trình báo.

Ngày 28/4, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng, tỉnh Đà Nẵng ) đã khởi tố đối tượng Đặng Duy Hùng (SN 1972, ngụ tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 22/4, Đặng Duy Hùng đi xe máy rảo quanh khu vực phường Hòa Hải để xe có nhà dân nào sơ hở để đột nhập vào trộm cắp tài sản. Khoảng 14h cùng ngày, Hùng phát hiện nhà bà Nguyễn Thị Út (Sn 1951, trú tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) vắng nhà, cổng không khóa nên đột nhập vào trộm cắp.

Đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra

Sau một hồi lục tìm tài sản, Hùng đi vào phòng ngủ phát hiện một chiếc tủ được khóa kỹ càng, nghi trong này có tài sản quý giá nên đã phá tủ kiểm tra. Hùng đã lấy đi 3 lượng vàng cùng 1 dây chuyền vàng 3 chỉ loại 98K, 1 lắc vàng 5 chỉ loại 98K và 16 nhẫn vàng 98K (2,1 lượng). Tổng số vàng Hùng cướp được là 5 lượng vàng, tương đương với 270 triệu đồng.

Sau khi “khoắng” sạch tài sản, Hùng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trượng. Ít giờ sau bà Út về nhà phát hiện số vàng tích cóp để dưỡng già “không cách mà bay” nên đã nhanh chóng đến Công an quận Ngũ Hành Sơn trình báo.

Tang vật thu giữ được

Nhận được tin báo, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã trích camera an ninh khu vực nhà bà Út ở thì khoanh vùng đối tượng tình nghi. Đồng thời tiến hành xác minh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn thành phố. Đến chiều ngày 27/4, Công an bắt được Đặng Duy Hùng.

Tại trụ sở Công an, Hùng khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của bà Út. Hùng khai do túng tiền nên đã lượn lườn ở khu vự quận Ngũ Hàng Sơn để tìm sơ hở của các hộ gia đình để lẻn vào trộm cắp. Sau khi phát hiện nhà bà Út hớ hênh thì lẻn vào trộm.

Với số vàng trộm được, một phần Hùng bán lấy 26 triệu đồng để trả nợ. Số vàng còn lại hắn đem chôn ở khu đất trước nhà. Từ lời khai của Hùng, cơ quan Công an đã tịch thu đủ số vàng bị mất và trao trả lại cho bà Út.

