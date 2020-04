Khởi tố nam thanh niên ở Đồng Nai chế tạo pháo nổ theo công thức học từ Youtube

Công an tỉnh Đồng Nai mới tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Lê Doãn Đang (SN 1986, trú tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để điêu tra về tội Tàng trữ trái phép vật liệu nổ theo quy định Pháp luật

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 10/2019, Lê Doãn Đang lên Youtube xem các video hướng dẫn chế tạo pháo nổ. Sau khi nắm được cách thức pha trộn, tỷ lệ nguyên liệu, Đang tiến hành đặt mua hóa chất trên trang thương mại điện điện tử Lazada, Shoppe để về tự chế tạo pháo.

Ngày 14/12/2019, Đang đã chế tạo được tổng số 18 quả pháo tự chế. Vừa sản xuất pháo, Đang vừa tìm cách tiêu thụ mặt hàng bị cấm này. Đang đã bán được 5 quả pháo với giá 350.000 đồng. Số pháo còn lại Đang để nhà sử dụng vào dịp tết.



Đến ngày 31/12/2019, Đến ngày 31/12/2019, Công an huyện Trảng Bom phát hiện, tiến hành xét chỗ ở của Đang. Tại đây, phát hiện nhiều quả pháo cùng vật liệu phục vụ việc sản xuất pháo.

Đang cùng tang vật tại cơ quan điều tra (Ảnh congandongnai.com.vn)

Hiện cơ quan Công an huyện Trảng Bom đã thu giữ toàn bộ tang vật. Đồng thời lập hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 13/3/20200, Công an huyện Trảng Bom cũng ra quyết định khởi tố hình sự vụ Tàng trữ trái phép vật liệu nổ xảy ra tại ấp Đoàn Kết, xã Giang Điều, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai).

Liên quan đến các vụ tự chế pháo nổ, ngày 25/12/2019, Công an huyện Kim Sơn ( Ninh Bình ) làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo ANTT tại địa bàn xóm 1, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn phát hiện và bắt giữ Trần Công Minh, SN 2003, trú tại xóm 1, xã Đồng Hướng tàng trữ 59 quả pháo nổ tự chế, có trọng lượng 1,9 kg.

Khi khám xét nhà của Trần Công Minh, cơ quan điều tra thu giữ 104 quả pháo nổ và các dụng cụ, nguyên liệu để chế tạo pháo, có trọng lượng 1,3kg.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận đã lên mạng Internet và Youtube học cách chế tạo pháo nổ. Khi nắm được công thức thì mua nguyên liệu từ một người trên mạng xã hội facebook về tự chế tạo pháo nổ để chơi Tết Nguyên Đán Canh tý 2020.

Bắt đối tượng tự chế pháo nổ để bán

Nga Đỗ (t/h)