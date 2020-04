Người phụ nữ chống đối không đo thân nhiệt, giật khẩu trang và tát công an sẽ bị xử lý thế nào?

Chiều ngày 4/4, Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng, tỉnh Hải Phòng ) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thu Vân (SN 1977, trú tại số 92 phố Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Đối chiếu hành vi của Lê Thị Thu Vân gây ra vào trưa ngày 3/4 thì đối tượng này sẽ bị điều tra về tội Chống người thi hành công vụ theo khoản 1 Điều 330 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Khoản 1 Điều 330 của Bộ luật hình sự quy định: “Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.

Bà Vân làm việc với cơ quan điều tra

Tại đó, tổ nhân viên y tế yêu cầu kiểm tra thân nhiệt nhưng bà Vân không đồng ý, thậm chí còn có hành động hất máy đo, lấy xe bỏ đi. Khoảng 5 phút sau bà Vân quay lại có lời lẽ to tiếng với nhân viên y tế.

Lúc này, Công an phường Đồng Quốc Bình nhận được tin báo và cử trung úy Vũ Xuân Quân – Cảnh sát khu vực phụ trách nhà D2 xuống giải quyết. Trung úy Quân yêu cầu bà Vân chấp hành đúng quyh định kiểm tra thân nhiệt nhưng bà Vân vẫn không hợp tác.

Người phụ nữ này sau đó lao vào giật khẩu trang, tát truy úy Quân. Thấy vậy, tổ công tác y tế đã tập trung khống chế, đưa bà Vân về trụ sở Công an phường Đồng Quốc Bình để làm việc.

Thời điểm đó có nhiều người dân sống trong khu dân cư chứng kiến sự việc. Mọi người đều tỏ ra vô cùng bức xúc trước thái độ của bà Vân. Nhiều người cho rằng, đây là hành động gây rối, coi thường pháp luật, chống người thi hành công vụ trong khi diễn biến dịch COVID-19 đang rất phức tạp.

