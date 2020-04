Khởi tố tài xế “máu lạnh” cán chết bé trai 1 tuổi, giấu xác phi tang ở Nghệ An

Liên quan đến vụ tài xế lùi xe cán chết bé trai 1 tuổi rồi giấu xác phi tang, tối 28/4, Công an thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với tài xế Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Quỳnh Phương, TX.Hoàng Mai) về hành vi Vi phạm các quy định tham gia giao thông đường bộ theo điểm C khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự 2015.

Đây là vụ án gây phẫn nộ dự luận Nghệ An nói riêng và dư luận cả nước nói chung. Cho đến hôm nay, gia đình nạn nhân và những người sống ở khu vực phường Quỳnh Phương vẫn chưa khỏi bàng hoàng, đau đớn.

Như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, vụ việc kinh hoàng này xảy ra vào khoảng 8h ngày 22/4 trên địa bàn phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Khi đó một nam tài xế điều khiển chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng trong lúc lùi xe đã cán bé trai hơn 1 tuổi.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Thời điểm đó, tài xế vinh điều khiển xe tải chở gạch xây dựng. Trong lúc lùi xe, do thiếu quan sát nên đã cán phải bé trai đang chơi bên đường. Hậu quả nạn nhân tử vong tại chỗ. Phát hiện sự việc, tài xế này đã xuống xe, bế nạn nhân ra một vị trí khác giấu đi. Sau đó quay lại hiện trường dùng cát, đất lấp lên vết máu rồi rời khỏi hiện trường.

Gia đình nạn nhân không thấy con đâu nên huy động họ hàng, làng xóm đi tìm. Sau đó, thi thể nạn nhân được phát hiện cách hiện trường xảy ra vụ tai nạn không xa. Toàn bộ sự việc kinh hoàng trên đã bị camera an ninh của một gia đình ở gần đó ghi lại.

Điều đáng nói, theo ông ngoại nạn nhân, tài xế Vinh và gia đình nạn nhân là an hem họ hàng gần, con cô con cậu. Chính gia đình nạn nhân cũng không thể ngờ được người gây tai nạn lại là Vinh. Bởi khi cháu bé mất tích Vinh cũng đến và cùng mọi người đi tìm.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ.

Clip ghi lại toàn cảnh vụ việc

Nga Đỗ (t/h)