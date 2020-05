Khởi tố thanh niên chặn xe, cầm dao dọa khách ở Miếu Bà Chúa Xứ vì bán 3 cây nhang giá 300 ngàn

Sáng 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc (An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Triệu Văn Long (tự Lác, 28 tuổi, tạm trú TP Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Long hành nghề bán nhang và vật phẩm lễ trước Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (TP Châu Đốc). Khoảng 16h ngày 3/3, Long đến chào bán vật phẩm cho hai người đàn ông là Đào Văn Niềm và anh Tô Văn Lợi. 2 phần vật phẩm cúng Bà được Long giới thiệu với giá 60.000 đồng/một phần.

Hai vị khách đồng ý mua và trả đủ số tiền 120.000 đồng. Tuy nhiên, Long tự ý đưa thêm vào trong mỗi phần 3 cây nhang loại lớn nhưng chưa nói gì. Sau khi anh Lợi và anh Niềm cúng vái xong, Long yêu cầu phải trả thêm tổng cộng 300.000 đồng tiền nhang. Anh Niềm chỉ đồng ý trả một nửa là 150.000 đồng nhưng Long không đồng ý và có những lời lẽ đe dọa.

Khi hai vị khách đến bãi giữ xe lấy xe ra về thì Long cầm dao ra chặn xe, đe dọa rồi giật lấy chìa khóa xe của anh Niềm bỏ chạy. Anh Niềm đuổi theo một đoạn thì được người dân can ngăn, sau đó Long trả chìa khóa xe lại cho anh Niềm.

Sau sự việc, anh Niềm và anh Lợi đến Công an phường Núi Sam trình báo. Tới khoảng 20h30 cùng ngày, Long đến Công an phường đầu thú.

Đáng nói trước đó Long còn có hành vi gây thương tích. Sáng 22/2, Long đưa khách vào Miếu Bà cúng và đứng chờ lấy tiền thì bị anh Lê Kiến Trúc cùng anh Võ Thành Oai và Nguyễn Thế Phong là Bảo vệ của Miếu Bà nhắc nhở không được giao dịch mua bán nhang đèn trong khu vực Miếu Bà. Một lúc sau, Long cầm dao gây sự rồi đâm, gây thương tích cho anh Trúc 2%, anh Oai 2%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Long về hành vi cố ý gây thương tích.

Hà Ly (t/h)