Bị nhắc nhở vì không đeo khẩu trang, nam thanh niên lao vào thóa mạ, hành hung công an

Liên quan đến vụ chống đối người thi hành công vụ, sáng 10/4, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an TP Quy Nhơn vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1998; ngụ thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 5/4, tổ công tác UBND phường Nguyễn Văn Cừ (TP Quy Nhơn) đi tuyên truyền, vận động người dân không tụ tập đông người, không vui chơi, tắm biển trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Khi tổ công tác đi đến chốt số 2 gần khách sạn Hải Âu thì phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Thắng cùng Võ Minh Kiệt (27 tuổi) và Lê Quang kiên (27 tuổi) cùng trú tại thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước tụ tập ở công viên, không đeo khẩu trang nên đã đến nhắc nhở, yêu cầu cả 3 đeo khẩu trang và về nhà.

Tuy nhiên, 3 đối tượng này phớt lờ lời nhắc nhở, yêu cầu của lực lượng chức năng và hồn nhiên đi ra hướng biển để tắm. Thậm chí, đối tượng Nguyễn Văn Thắng còn có hành vi chống đối lực lượng chức năng, chửi bởi các thành viên tổ công tác vì không cho mình đi tắm biển.

Đối tượng thắng đã lao vào đánh đồng chí Bùi Thanh Bình - thành viên tổ công tác thuộc Công an phường Nguyễn Văn Cừ tại trụ sở Công an phường.

Liên quan đến công tác phòng chống COVID-19, hôm nay (10/4), Công an TP Hải Phòng (tỉnh Hải Phòng) cho biết, Công an quận Kiến AN đã khởi tố đối Vi Văn Thái (23 tuổi, trú tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) để điều tra về hành vo chống người thi hành công vị.

Theo thông tin ban đầu, Thái là nghi can đã điều khiển xe máy tông vào cán bộ Công an phường Đồng Hòa đang làm nhiệm vụ tại chốt dịch COVID-19 . Trước đó, đêm ngày 5/4, Thái điều khiển xe máy chở một người bạn cùng quê chạy trên đường Đồng Hòa (quận Kiến An). Khi tới chốt phòng chống dịch của phường thì tổ công tác ra hiệu dừng xe để kiểm tra thân nhiệt nhưng đối tượng không chấp hành.



Trong lúc bỏ chạy, Thái đã tông trúng, làm bị thương ông Phạm Minh Đông – Phó trưởng Công an phường Đồng Hòa đang làm nhiệm vụ trực chốt. Tổ Công tác sau đó đã khống chế, bắt giữ Thái và đưa về trụ sở Công an phường để làm việc và chuyển hồ sơ lên Công an quận Kiến An thụ lý theo thẩm quyền.

