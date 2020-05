Khởi tố và bắt tạm giam nhóm đòi nợ thuê hành hung `con nợ`, ép ký giấy nợ

Tin tức mới nhất ngày 10/5, VTC News dẫn lại thông tin từ Công an TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) ngày 9/5 cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nhóm người để điều tra về hành vi 'Cưỡng đoạt tài sản'.



Những đối tượng bị bắt gồm: Trần Xuân Tình (hay còn gọi là Tình "bộ đội", 42 tuổi, ngụ tại xã Đam B'ri, TP Bảo Lộc), Chu Trọng Thành (còn gọi là Vương, 26 tuổi) và Nguyễn Văn Thông (32 tuổi, cùng ngụ phường 2, TP Bảo Lộc). Riêng Nguyễn Thị Nga (36 tuổi, ngụ thôn 8, xã Đam B'ri) cũng bị khởi tố cùng tội danh nói trên, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi trú.



Tuổi Trẻ Online dẫn lại thông tin từ Công an TP Bảo Lộc cho thấy, ngày 24/4 đơn vị nhận được tin báo từ Công an Phường 2 về việc bà Bùi Thị Linh Nhâm (41 tuổi, ngụ phường 1) bị nhóm trên dùng vũ lực ép viết giấy nợ. Sau đó, nhóm người này còn giữ xe máy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số giấy tờ tùy thân của bà Nhâm.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.



Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, năm 2017 bà Nhâm có vay của Nga 105 triệu đồng (không có giấy tờ xác minh). Đến cuối năm 2019, bà Nhâm trả trước 40 triệu và xin khất số tiền còn lại.



sau đó Nga đã tìm đến Chu Trọng Thành và thỏa thuận chia cho Thành 40% trong tổng số tiền đòi được. Đến 24/4/2020, Thành gọi cho Tình, Nga và Thông đến gặp bà Nhâm tại một tiệm làm đẹp trên địa bàn phường Lộc Sơn (TP. Bảo Lộc).



Trong lúc 2 bên nói chuyện, Thành, Nga và Tình đã đánh bà Nhâm. Sau đó, nhóm đưa bà Nhâm về phòng của Nga, dùng vũ lực ép bà viết giấy nợ. Vì bị uy hiếp, bà Nhâm đồng ý viết giấy nợ Nga số tiền 80 triệu đồng. Nhóm này còn giữ 1 xe máy, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng một số giấy tờ tùy thân khác của bà Nhâm.



Sau đó, bà Nhâm đã lên trình báo sự việc với Công an Phường 2 (TP Bảo Lộc). Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình.



