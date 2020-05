Khởi vụ 2 băng nhóm côn đồ hỗn chiến khiến 1 người tử vong ở Bình Định

Sau khi xác định được danh sách các đối tượng tham gia hỗn chiến khiến 1 người tử do, Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án.

Sáng 18/5, đại tá Nguyễn Đức Nam - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố vụ án "Giết người" và gây rối trật tự công cộng đối với vụ việc hỗn chiến khiến một người tử vong xảy ra rạng sáng 16/5.

Theo tin từ tờ Thanh Niên, chiều ngày 17/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bình Định cho biết đã xác định được nguyên nhân và danh sách sách 2 băng nhóm thanh niên hỗn chiến ở TP Quy Nhơn ( Bịnh Định ) khiến 1 người tử vong.

Theo đó, nhóm thứ nhất (còn gọi là nhóm Nhà Đèn, ở P.Lê Lợi, TP.Quy Nhơn) do Lê Minh Hòa cầm đầu, có khoảng 16 - 18 thanh niên tham gia. Nhóm thứ 2 ở P.Đống Đa (TP.Quy Nhơn) do Huỳnh Văn Hậu cầm đầu, có khoảng 12 - 15 người tham gia.

Hiện trường vụ hỗn chiến

Hiện đã có 4 thanh niên liên quan ra đầu thú. Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp 1 đối tượng, làm việc với một số người liên quan và kêu gọi các thanh niên khác trong vụ hỗn chiến (đã bỏ trốn) ra đầu thú.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã tạm giữ 3 xe máy do nhóm của Hậu bỏ lại tại hiện trường, 1 khẩu súng và nhiều loại hung khí khác mà cả hai nhóm đã dùng để hỗn chiến.

Về nguyên nhân vụ hỗn chiến, đại tá Nguyễn Đức Nam - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết: “Hai băng nhóm tham gia vụ hỗn chiến này có khoảng 25 thanh niên, đều sống ở TP Quy Nhơn. Bước đầu, các nghi can khai nhận do mâu thuẫn trong việc mua bán cỏ Mỹ nên xảy ra hỗn chiến. Hiện chúng tôi đã khám xét, thu giữ hàng chục túi cỏ Mỹ tại nhà riêng của họ”.

Tang vật là cỏ Mỹ thu giữ được ở nhà một đối tượng liên quan

Công an tỉnh Bình Định đã tổ chức khám xét, thu giữ tại nhà của Phước (tên thường gọi là Phước Mập) 37 túi đựng cỏ Mỹ và phát hiện, thu giữ tại nhà của Hiền ( đều ngụ TP Quy Nhơn) 400 gram cỏ Mỹ.

Như tin tức đã đưa, khoảng 0h ngày 16/5 trên đường Phan Bội Châu (khu vực trước Trung tâm thương mại An Phú Thịnh, TP Quy Nhơn) xuất hiện hai nhóm côn đồ cầm mã tấu rượt đuổi chém nhau để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc hai băng nhóm ẩu đả, L.Đ.Đ. (27 tuổi; ngụ phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) bị chém đứt lìa cánh tay.

Khi vụ hỗn chiến xảy ra, người dân đã nhanh chóng dùng điện thoại qua lại clip. Trong clip cho thấy, khi nạn nhân bị chém ngã gục xuống đường, hai băng nhóm bỏ mặc anh Đ. nằm ở lại hiện trường chạy trốn.

Sau đó, người dân địa phương đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trong sáng cùng ngày.

