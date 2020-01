Không ai đi họp lớp, nam thanh niên kéo loa đến từng nhà gọi khiến CĐM cười ngất

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại một màn rủ bạn đi họp lớp "bá đạo" của nam thanh niên khiến cộng đồng mạng thích thú.

Theo nội dung đoạn clip, một nam thanh niên mặc áo đen khoảng 20 tuổi, kéo theo loa kẹo kéo đi đến trước cửa một ngôi nhà và nói vào trong loa: "T. ơi dậy đi, dậy đi họp lớp đi T. ơi".

Dựa theo đoạn clip, có thể thấy nam thanh niên và cô gái tên T. là bạn cùng lớp. Ngày họp lớp mà cô bạn này không đến nên nam thanh niên đã dùng "biện pháp mạnh".

Sau khi nam thanh niên gọi, một cô bé được cho em gái của T. đã ra trả lời nam thanh niên: "Chị T. bảo là mọi người cứ về trước, T. đang bận lát nữa sẽ xuống sau".

Buồn cười hơn nữa là cô em gái này còn nói: "T. đang bận ngủ!"

Sau khi nhận được "thông điệp" từ cô bạn cùng lớp, nam thanh niên liền nhắn lại địa chỉ để T. có thể đến tham dự buổi họp lớp khi hết "bận".

Your browser does not support HTML5 video.

Ngay khi đoạn xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại màn rủ đi họp lớp trên đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cộng đồng mạng nhận định có thể các thành viên trong lớp không mặn mà với việc họp đầu năm nên nam thanh niên này mới phải vác loa đi từng nhà để gọi.

Đây có lẽ là một thành viên tâm huyết, nhiệt tình với lớp nên mới chọn Cách làm này. Mỗi năm, cứ vào dịp Tết là những người bạn học cũ thường tổ chức họp lớp để mọi người gặp mặt, ôn lại kỷ niệm xưa. Những dịp này, bên cạnh những lớp đi đầy đủ không thiếu một ai thì cũng có những lớp học rơi vào tình trạng lác đác chỉ có vài người tham gia.



Kiều Đỗ (t/h)