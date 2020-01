Nhập viện cấp cứu vì ăn bưởi khi đang uống thuốc, cảnh báo những loại thuốc kỵ với loại trái cây này

Lý do ông Lưu bị tiêu cơ vân rất khó hiểu bởi ông không tổn thương cơ bắp, cũng không vận động cường độ cao. Cuối cùng, các bác sĩ phát hiện ông Lưu đang dùng thuốc Atorvastatin để điều trị hạ lipid máu cách đây 3 tháng. Sau đó, ông ăn bưởi liên tiếp 1 tuần thì xảy ra triệu chứng trên.



Bác sĩ giải thích: Tác dụng phụ rõ ràng nhất của statin là tiêu cơ vân và nhóm này không thể ăn cùng với bưởi. Nguyên nhân bởi, bưởi chứa hợp chất furanocoumarin có thể ức chế enzyme chuyển hóa thuốc ở gan, tăng nồng độ các statin trong máu và có thể gây ngộ độc. Do đó, khi dùng thuốc nên tránh ăn bưởi và các loại trái cây có múi cũng như nước ép của chúng.



Ngoài thuốc hạ mỡ máu như đã nói ở trên, tuyệt đối không ăn bưởi khi đang dùng các loại thuốc dưới đây.



Thuốc hạ huyết áp: Bưởi giàu kali và là loại quả có tác dụng hạ huyết áp. Do đó, khi ăn bưởi cùng lúc với thuốc hạ huyết áp làm tăng lượng thuốc, dẫn đến giảm huyết áp đột ngột, gây chóng mặt, mệt mỏi, đánh trống ngực và đau thắt ngực, nghiêm trọng có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Thuốc tránh thai: Ăn bưởi cùng thuốc tránh thai sẽ cản trở cơ thể hấp thụ thuốc, khiến thuốc mất đi tác dụng.



Thuốc an thần: Ăn bưởi khi đang uống thuốc an thần làm chậm quá trình chuyển hóa của thuốc, khiến thuốc có thêm nhiều tác dụng phụ và kéo dài triệu chứng không đáng có.



