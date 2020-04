Không bắt được xe về thăm bố ốm, nam thanh niên được lực lượng chốt kiểm dịch giúp đỡ

Giữa thời điểm cả nước đang thực hiên giãn cách xã hội, mọi phương tiện giao thông đi lại trở nên hạn chế và đó là lí do khiến anh Hội không thể bắt xe về thăm bố ốm.

Theo thông tin từ Đại úy Phùng Tiến Dũng, cán bộ Đội CSGT số 12, Phòng CSGT - CATP Hà Nội, vào lúc 5h sáng ngày 17/4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cùng với tổ công tác tại chốt kiểm soát cách ly xã hội phòng, chống dịch COVID-19 trên Quốc lộ 6 Hà Nội - Hòa Bình, đơn vị phát hiện một nam thanh niên đang bước trên đường, vẻ mặt mệt mỏi, lo lắng.



Do đó, Đại úy Dũng đã mời người này vào khu vực kiểm tra đo thân nhiệt theo đúng quy định để phòng, chống dịch COVID-19. Tại đây, nam thanh niên ngỏ lời, hỏi các cán bộ y tế và CSGT, quanh đây có còn lái xe khách hay taxi hoạt động không, bởi bản thân đang muốn về quê ở Sơn La có việc gấp.





Anh Hội đã được lực lượng kiểm dịch hỗ trợ đưa về quê thăm bố ốm





Khi được thăm hỏi, các cán bộ mới biết, anh tên là Nguyễn Thế Hội, ở Vĩnh Phúc. Nửa đêm, anh Hội. Anh vừa nhận tin bố mình hiện đang ở Sơn La bị ốm nặng, nên đã nhờ xe từ Vĩnh Phúc lên Xuân Mai để đón xe khách về Sơn La thăm bố.



Thế nhưng, khi lên đến Xuân Mai, anh mới biết xe khách hiện không hoạt động nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Vì không đón được xe nên anh Hội không biết làm cách nào để có thể về quê, nên cầu cứu CSGT giúp đỡ.



Đồng cảm trước tình cảnh của anh Hội, Đại úy Phùng Tiến Dũng đã động viên và hứa sẽ tìm cách giúp đỡ về nhà trong thời gian sớm nhất.



Như lời hứa, chỉ ít phút sau, khi đã tiến hành kiểm tra Như lời hứa, chỉ ít phút sau, khi đã tiến hành kiểm tra Sức Khỏe xong xuôi, Đại úy Dũng đã đề nghị một trong số những lái xe đi qua chốt hỗ trợ, cho anh Hội đi cùng về quê thăm bố đang ốm.



Khi được CSGT tiễn ra tận xe cùng lời hỏi thăm chúc sức khỏe người thân sớm bình phục, anh Hội không khỏi xúc động, trân trọng gửi lời cảm ơn đến Đại úy Phùng Tiến Dũng và tổ công tác đã giúp đỡ mình trong cơn hoạn nạn, khó khăn.



Bên cạnh việc đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tuyến cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố Hà Nội, CBCS của Đội CSGT số 12 cùng lực lượng chức năng còn kịp thời giúp đỡ nhiều trường hợp khó khăn, gặp sự cố trên đường, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, phòng chống dịch hiệu quả nhưng không lơ là công tác công an, giúp đỡ nhân dân, người tham gia giao thông khi có yêu cầu.

Minh Tú (t/h)