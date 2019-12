Không cần đến phòng tập vẫn dễ dàng đánh bay mỡ bụng bằng bài tập 15 phút tại nhà

Cardio rất quan trọng để giảm mỡ và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Do đó, thay vì sử dụng thang máy, hãy leo cầu thang bộ. Bạn sẽ sớm nhận thấy cơ thể mình mạnh mẽ và nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nếu bạn sống trong một tòa nhà cao tầng, đừng ngại ngần cho việc leo cầu thang mỗi ngày. Lúc đầu, cố gắng đi bộ khoảng 15 phút rồi tăng dần thời gian. Sau vài tháng, bạn sẽ thấy bụng mình ngày càng nhỏ đi.



Trong khi ngồi, nhấc hai chân khỏi sàn để thẳng ra trước mặt. Sau đó kéo đầu gối về phía ngực, sau đó duỗi thẳng chân ra một lần nữa.



Làm 3 hiệp, mỗi hiệp lặp lại 20 lần.



Thực hiện động tác gập người trên hông, kéo chân lên xuống.



Đầu tiên, nằm nghiêng người phía bên phải, sau đó chuyển sang bên trái. Nhớ hóp cơ bụng khi tập.



Bài tập này rất hiệu quả trong việc giảm mỡ bụng. Khi ở nhà, bạn thậm chí có thể làm điều đó trong khi xem TV.



Nằm xuống.



Đặt hai chân phẳng trên sàn nhà.



Nâng chân về phía cơ bụng cho đến khi chúng qua đầu hoặc xa hơn nếu có thể. Đừng nâng lên quá nhanh rồi từ từ hạ chân xuống.



Làm 3 hiệp, mỗi hiệp 20 lần



Bài tập này có thể khó với nhiều người, nhưng nó siêu hiệu quả trong việc đánh bay mỡ bụng. Bạn chỉ ngồi xuống, tiếp xúc bằng mông và nâng hết toàn bộ các phần còn lại của cơ thể lên cao, cân bằng cơ thể chân và tay trong không khí cùng một lúc.



Nằm xuống, mở rộng cánh tay trên đầu. Lòng bàn tay phải úp xuống. Chân phải thẳng.



Bây giờ, từ từ bắt đầu nâng tất cả các chi của bạn lại với nhau theo hình chữ V.



Cố gắng chạm ngón chân vào các đầu ngón tay.



Sau đó từ từ bắt đầu đưa cơ thể trở lại vị trí bắt đầu.



Làm 3 hiệp, mỗi hiệp từ 10-15 lần.



6. Vặn bụng khi giơ chân

Bài tập này sẽ giúp cải thiện thân trên của bạn.



Ngồi trên sàn với hai chân giơ lên. Hai bàn chân chụm sát nhau, lưng tạo với mặt đất một góc 45 độ.



Bắt đầu vung tay từ bên này sang bên kia trong một chuyển động xoắn bụng, làm thật chậm rãi. Không dừng lại mà tiếp tục lặp đi lặp lại bài tập để không bị gián đoạn.



Your browser does not support HTML5 video.

Bài tập thể dục chuẩn giúp tăng cường hoạt động não bộ.