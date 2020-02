Không cần hack Adorable Home, những bí kíp này giúp bạn thành `con sen` cực phẩm, tiền tim đầy nhà

Adorable Home là một tựa game mô phỏng trên nền tảng Android/ iOS do HyperBeard - hãng game Mexico phát hành. Tựa game mô phỏng đời sống này đang làm giới trẻ Việt điên đảo vì nhiều lý do đặc biệt.

Để trở thành cao thủ Adorable Home và "thể hiện" với bạn bè, nhanh chóng điểm qua những mẹo vặt dưới đây.



Sử dụng code từ nhà phát hành





Code trong Adorable Home là phần khá quan trọng. Game thủ có thể nhận rất nhiều phần quà giá trị từ đó. Bất kì trò chơi nào cũng có code game như món quà của nhà phát hành dành cho game thủ. Tất nhiên, Adorable Home cũng không ngoại lệ.

Người chơi hoàn toàn có thể tìm những mã code và nhập vào trong Adorable Home để nhận được những món quà thú vị từ nhà phát hành.

Đầu tiên, bạn hãy nhấn vào biểu tượng ngôi nhà và chọn phần Setting.

Trong mục này, khi nhìn vào góc trên bên phải bạn có thể thấy một biểu tượng hộp thư hình trái tim và nhấp vào đó.

Sau đó, bạn sẽ thấy được bảng nhập code của Adorable Home, hãy nhấn vào link Twitter và Facebook của HyperBeard.

Trên 2 mạng xã hội này, nhà phát hành thường công bố những code game dành cho người chơi Adorable Home. Hiện tại, người chơi có thể sử dụng mã AdorableHome40K để nhận thêm tim.

Nhận tim từ chuỗi nhiệm vụ chăm sóc mèo



Cắt móng cho mèo





Bằng việc lựa chọn vào mèo, bạn có thể tắm rửa, cắt móng tay và vuốt ve cho chúng để có thể nhận được tim. Bắt đầu bằng việc cắt móng tay, bạn nên vuốt từ trên đầu móng tay của mèo để cho chúng rơi ra và vuốt theo từng ngón một. Tránh việc di chuyển ngón tay liên tục trên màn hình nếu không "boss" sẽ dỗi.

Chú ý là không nên để ngón tay của bạn chạm vào phần thịt màu hồng nhé. Nếu không, chúng sẽ biểu lộ cảm xúc tức giận ngay đấy. Khi bạn đã chạm đủ số lần tức giận thì sau này chúng sẽ không cho bạn chạm vào nữa đâu đó.

Nếu được thì bạn nên xem thêm quảng cáo để có thêm gấp đôi lượng tim nhé.

Tắm cho mèo



Để tắm cho mèo hiệu quả thì bạn hãy đặt điện thoại lên mặt phẳng như bàn hay giường hoặc bất cứ chỗ nào bằng phẳng.

Khi mèo của bạn đi qua trái thì hãy đưa vòi sen lên cao nhất ngay giữa bồn tắm. Bấm liên tục vào phần màu xanh lá của thanh nhiệt độ nước, còn lại cứ kệ cho bé mèo chạy qua chạy lại ở dưới, chắc chắn bạn sẽ không bị dính sét đâu.

Các vị trí vuốt ve mèo đúng cách trong Adorable Home

Khi đang ngồi tư thế bình thường, chạm vào vị trí mông, má, lưng.

Bên cạnh đó các vị trí gây khó chịu cho mèo sẽ phải nhận tia sét là đuôi và mặt. Tuyệt đối không chạm vào 2 vị trí này bất cứ nó nằm tư thế nào.

Khi đang nằm duỗi, chạm vào vị trí bụng, lưng, má.

Khi đang nằm ngửa co chân, chạm vào 1 trong 4 chân.

Khi đang nằm dài úp bụng, chạm vào vị trí mông.

Việc vuốt ve mèo trong game Adorable Home dường như là chuyện đơn giản nhưng thực tế đang gây rất nhiều khó khăn cho người chơi. Chính vì vậy hãy cố gắng thực hiện đúng theo hướng dẫn phía trên để không phải chơi đi chơi lại nhiều lần nhé.

Chăm chút cải thiện quan hệ vợ chồng



Để có thể hâm nóng tình cảm của những đôi vợ chồng để 2 người trở nên quấn quýt với nhau hơn thì người chơi sẽ phải thực hiện một số mẹo cơ bản tưởng chừng như rất khó nhưng lại đơn giản vô cùng. Hãy cùng thử tìm hiểu nhé.

Chuẩn bị hộp thức ăn Bento



Việc chuẩn bị hộp thức ăn Bento dường như khá bình thường nhưng lại rất quan trọng để cải thiện tình cảm vợ chồng. Việc chuẩn bị hộp Bento chất lượng cũng sẽ đem lại cho bạn nhiều tim hơn sau một ngày mà vợ hay chồng làm việc về.

Tuy nhiên, cũng sẽ có một khoảng thời gian mà "cơm không lành, canh không ngọt" khiến cho cả 2 vợ chồng không đem về nhiều tim như trước. Rồi một trong 2 người khi đi làm thì phải một khoảng thời gian lâu mới về nhà một lần, có khi là 2 ngày mới ghé nhà một lần.

Mẹo để giảm đi tình trạng này đó chính là mua sẵn thức ăn để rồi bạn đời của bạn có thể ghé về nhà nhiều và đồng thời cũng quấn một nửa kia hơn bình thường. Một điều nữa là bạn hãy để một số món ăn nhất định vào hộp Bento thì bạn đời kia sẽ rất thích.

Việc sắp xếp đồ ăn sao cho hợp lý cũng là một yếu tố quan trọng. Ví dụ không nên bỏ quá nhiều đồ chiên xào trong một hộp cơm mà hãy cân bằng giữa thịt và rau. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn một menu đặc trưng nào đó như Sushi + Sashimi + Wagashi đặc trưng của Nhật Bản đựng trong hộp Galaxy.

Quan trọng nhất là không nên cho ông chồng hay bà vợ chỉ ăn một menu từ ngày này qua ngày khác mà phải thay đổi thường xuyên nhé. Hơn nữa, cẩn thận chồng/vợ bạn ngoại tình, dẫn "tuesday" về nhà.

Thay đổi vật dụng trang trí trong vườn và phòng khách



Việc thay đổi nội thất và ngoại thất cũng là một yếu tố để giữ được hạnh phúc của Việc thay đổi nội thất và ngoại thất cũng là một yếu tố để giữ được hạnh phúc của gia đình mà có lẽ nhiều người chơi không hề để ý đến. Nếu người chồng hay vợ đi làm về mà nhà cửa lại không khang trang thì chắc chắn sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn.

Ngôi nhà giàu có với nhiều mèo và các vật phẩm đắt tiền

Cũng vì vậy mà khi người bạn đời rời khỏi nhà thì bạn nên thực hiện một số thay đổi cho những vật dụng trong nhà để phù hợp với thời tiết của ngày hôm đó. Để có thể biết thời tiết hôm đó nắng hay mưa thì bạn hãy bấm vào biểu tượng Adorable Home, chọn biểu tượng thời tiết ở trên cùng thì bạn sẽ biết được thời tiết trong 5 ngày tới.

Nếu ngày hôm đó là trời nắng thì bạn hãy nhanh chóng thay đổi hang đá bằng một bể bơi và cho nhiều cây với hoa ra sân để 2 vợ chồng có thể ngồi tắm nắng cùng nhau, hoặc trải thêm một cái thảm picnic thì quá tuyệt.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm vào vườn thiền hoặc cầu ao để thu hút thêm những vị khách động vật ghé thăm.

Còn nếu trời đang nắng nhưng bạn lại xây hang đá tuyết thì chắc chắn bạn đời của bạn sẽ không cảm thấy hài lòng rồi. Chỉ nên đặt hang đá tuyết khi mà trời đang tuyết rơi hoặc hơi âm u, còn trong nhà thì nên đặt thêm một cái lò sưởi.

Khi thấy trời mưa thì bạn có thể dựng lều ở ngoài sân hoặc hai người trong nhà và xem phim hoặc lấy lò sưởi để sưởi ấm chẳng hạn. Nếu trong nhà vẫn chưa có nhiều vật dụng thì có thể mua một số món nội thất cơ bản như piano hay bể cá.

*Các thông tin trên chỉ mang tính tham khảo