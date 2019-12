Khống chế thành công người chồng ngáo đá hành hạ và giam giữ vợ con suốt nhiều giờ đồng hồ

Trưa ngày 30/12, sau hơn 10 tiếng đồng hồ đấu tranh vây bắt, các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn quận Thủ Đức (TP.HCM) đã phối hợp khống chế thành công đối tượng ngáo đá hành hạ, giam giữ vợ con và thách thức công an.

Cụ thể, theo nguồn tin của báo Vietnamnet, rạng sáng nay tại phòng trọ ở số 92 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (TP.HCM), đối tượng Nguyễn Bảo Long (26 tuổi, quê Trà Vinh) lên cơn ngáo đá . Người này đột nhiên trở lên hung hăng và có hành vi đánh đập vợ là Trần Thị Hồng Hoa (27 tuổi) cùng 2 con gái nhỏ.

Rất nhiều lực lượng được huy động đến hiện trường để khống chế đối tượng ngáo đá. Ảnh: Vietnamnet

Thấy đối tượng gây náo loạn và có biểu hiện quá manh động, người dân đã phải trình báo sự việc lên Cơ quan Công an phường Hiệp Bình Chánh.

Ngay khi tiếp cận được đối tượng, lực lượng công an đã nhẹ nhàng khuyên bảo, vận động buông hung khí tuy nhiên đối tượng tỏ ra liều lĩnh, gan lỳ. Công an phường Hiệp Bình Chánh liền báo cáo sự việc lên lãnh đạo Công an quận Thủ Đức để lên phương án giải cứu con tin.

Khu vực hiện trường vụ việc ngáo đá đánh đập, giam giữ vợ con

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động và Cứu hộ cứu nạn Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này, vợ con của Long đã lợi dụng được lúc đối tượng này không để ý và thoát chạy ra ngoài. Còn một mình, Long cầm mỗi tay một con dao cố thủ trong nhà. Thậm chí, đối tượng này còn thách thức lực lượng chức năng.

Lo ngại đối tượng có thể gây nguy hiểm, lực lượng công an buộc phải nổ súng chỉ thiên để ập vào khống chế đối tượng giải về đồn.

Theo nguồn tin của Người Lao Động, trong quá trình vây bắt Long, một chiến sĩ công an đã bị thương và phải đến Bệnh viện điều trị.

