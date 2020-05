Không chỉ có full album, BlackPink dự kiến có một show thực tế mới

Sau hơn 1 năm chờ đợi kể từ khi mini album 'Kill This Love' được phát hành, người hâm mộ Kpop cũng được thỏa nỗi lòng khi YG Entertainment chính thức thông báo BlackPink sắp comeback. Dự kiến, girlgroup đình đám Hàn Quốc này sẽ ra mắt MV mới vào tháng 6, phát hành 1 ca khúc mới vào tháng 7 hoặc tháng 8 và sẽ có full album đầu tiên trong sự nghiệp vào tháng 9 năm nay.

Tiếp đó, YG lại khiến dân tình đứng ngồi không yên khi hé lộ thông tin về một show thực tế sắp ra mắt của nhóm. Instagram chung của BlackPink đã đăng tải một hình ảnh trên stories, thông báo nhóm sắp có một chương trình mới với dòng caption: "Hãy bình chọn tên gọi cho chương trình thực tế đầu tiên của BLACKPINK trên YouTube". Cũng theo nội dung thông báo, đây dự kiến là chương trình thực tế mới của BlackPink được phát sóng trên nền tảng Youtube.

Ban đầu, người hâm mộ phát hiện thành viên đội ngũ staff (nhân viên, trợ lý) hỗ trợ BlackPink đã đăng tải hậu trường một trường quay trong giai đoạn dựng bối cảnh. Không ít Blink (fandom BlackPink) đã vui mừng chắc mẩm đây là hậu trường cho MV mới nhất của girlgroup tài năng nhà YG. Tuy nhiên, sau đó các fan nhận ra rằng đây thực ra là hậu trường cho show thực tế mới của các cô gái chứ không phải là MV. Bằng chứng là ở tấm phông màu xanh tím than cùng ánh dèn Ngôi Sao lấp lánh, trùng khớp với tấm ảnh show thực tế trước đó.

Được biết, thời gian ghi hình và phát sóng chương trình này chưa được ấn định, có thể do Lisa vẫn đang tham dự show sống còn "Thanh xuân có bạn" mùa 2 của Trung Quốc với vai trò cố vấn. Chưa rõ cái tên nào đã được chọn trong 4 cái "24/365 with BlackPink", "BlackPink is?", "Behind the Pinks", "BlackPink Log", bởi ngay sau đó những story này đã được xóa đi. Hiện chưa có bất kì thông tin khác về chương trình thực tế này, nhưng đây chắc chắn là dấu hiệu tích cực cho màn comeback hoành tráng của BlackPink sau một thời gian dài chờ đợi.

BlackPink là một nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc GEN 3 trực thuộc công ty YG Entertainment với 4 thành viên: Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Kể từ khi ra mắt, BlackPink đã được ví như 'tân binh khủng long' khi liên tục phá vỡ nhiều kỷ lục và tiếp tục gặt hái nhiều thành công sau đó. Đây là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc có vị trí xếp hạng cao nhất trên bảng xếp hạng Social 50 của Billboard, từng đạt ở vị trí thứ 5. Siêu phẩm 'Ddu-Du Ddu-Du' là MV K-pop đầu tiên và duy nhất đạt 1 tỷ lượt xem trên nền tảng YouTube và cũng là video âm nhạc K-pop có lượt xem cao nhất tính đến thời điểm hiện tại về mảng nhóm nhạc.

Chi Nguyễn (t/h)