Không chỉ là di truyền, hình dáng mũi còn tiết lộ nhiều điều bí ẩn trong tính cách của bạn

Mỗi chiếc mũi đều đặc biệt theo cách riêng của nó. Tuy nhiên, theo nghiên cứu được thực hiện bởi Tạp chí Phẫu thuật sọ não năm 2013, mô kết nối xương và hình thành mũi của bạn có thể truyền tải một số điều về tính cách. Các nhà nghiên cứu đã quan sát gần 1.700 bức ảnh về mũi của nhiều người và phân loại chúng thành 14 loại, sau đó phân tích và đăng tải những phát hiện của mình.



Mũi nhọn: Những người có mũi nhọn có thể trở thành một cố vấn tài chính tuyệt vời. Nguyên nhân bởi, họ biết cách tính toán, quản lý và chi tiêu tiền bạc vô cùng khôn ngoan.



Lỗ mũi lớn: Những người này thường tiêu hoang, có tiền bao nhiêu sẽ tiêu bằng hết và không có ý định tiết kiệm. Họ cũng là những người chân thành, phóng khoáng.



Lỗ mũi nhỏ: Đây là những người đặt nặng mối quan hệ cá nhân và gia đình. Họ luôn sẵn sàng hi sinh thầm lặng cho những người thân yêu.



Khuôn mặt của con người có cấu trúc rất phức tạp, có thể bật mí rất nhiều về các chức năng xã hội và cá nhân. Cesare Ngànhroso - người sáng lập nhân chủng học tội phạm - lập luận rằng, mỗi loại tội phạm có thể được xác định bởi cấu trúc khuôn mặt. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Plos One năm 2014 đã thu hút 160 người tham gia và yêu cầu họ đánh giá IQ của 80 sinh viên cả nam và nữ chỉ qua những bức ảnh khuôn mặt.

Khuôn mặt dài: Là những người thông minh, coi trọng lý trí hơn cảm xúc.



Khuôn mặt hẹp: Những người có cấu trúc khuôn mặt hẹp tuy không nhanh trí nhưng lại cẩn thận, coi trọng cảm xúc.



Khuôn mặt to: Những người có khuôn mặt to dễ bị thành kiến, hiểu lầm nhưng họ lại thường rất thành công.



Đôi môi cũng độc đáo giống như ngón và tiết lộ khá nhiều về đặc điểm tính cách. Tác giả Jean Haner - một chuyên gia về đọc mặt - nhận thấy, đôi môi ảnh hưởng đến tính cách và cách bạn cảm nhận và cư xử với người khác. Môi thể hiện khía cạnh tình cảm cũng như cách bạn hành động trong các mối quan hệ cá nhân.



Những người có đôi môi vừa phải thường độc lập trong các mối quan hệ, đánh giá cao tình cảm nhưng không thích các mối quan hệ kiểu “drama”.



Những người có đôi môi lớn thường quan tâm đến người khác, sẵn sàng giúp đỡ và đặt nhu cầu của người thân lên trên cả mình.



Những người có môi (miệng) rộng thường rất hào phóng, hướng ngoại, ga lăng với người mình thích.



Những người có môi mỏng thường thích cạnh tranh và khá cô độc. Nhiều khi họ thích ở một mình hơn là dành thời gian cho người khác.



Chiều dài ngón tay có thể nói lên điều gì về tính cách bạn? Nguồn: Khám phá bí ẩn.