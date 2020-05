Không có chuyện kết hôn sau 30 tuổi bị phạt tiền, 5 thanh niên đăng tin sai sự thật bị cảnh cáo

Ngày 8/5, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập 5 thanh niên trú tại các huyện Đơn Dương, Lâm Hà và thành phố Đà Lạt tới làm việc. Những thanh niên trong độ tuổi từ 16-23 đã đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ mới phê duyệt.

Theo đó, 5 thanh niên trên đã chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội với nội dung: "Thủ tướng chính thức phạt 5-10 triệu đồng nếu nam, nữ kết hôn muộn sau 30 tuổi". Những thông tin sai sự thật này nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt, khiến nhiều người hoang mang.

Khi phát hiện sự việc, vào ngày 7/5, lực lượng chức năng đã gọi điện thoại, gửi văn bảo cảnh cáo các cá nhân trên đã vi phạm Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Cả 5 thanh niên trên đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và đã nhanh chóng gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Chánh Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Lâm Đồng, bà Nguyễn Thúy Hằng cho hay đây là những trường hợp đầu tiên Sở áp dụng các quy định mới theo Nghị định 15 về xử phạt các hành vi vi phạm về chia sẻ thông tin sai sự thật trên MXH. 5 người vi phạm đã hợp tác với cơ quan chức năng và khắc phục sai phạm, do đó cơ quan chức năng quyết định chỉ áp dụng hình thức cảnh cáo.

phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030” , theo đó khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con. Thủ tướng yêu cầu các địa phương thí điểm các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con, phụ nữ Trước đó, vào ngày 28/4, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 588/QĐ-TTg, theo đó khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con. Thủ tướng yêu cầu các địa phương thí điểm các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con, phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi. Hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con mua nhà ở xã hội, thuê nhà ở; hỗ trợ chi phí giáo dục, được ưu tiên vào các trường công lập,... Ngoài ra, sẽ từng bước thí điểm các biện pháp tăng trách nhiệm đóng góp xã hội, đóng góp cho cộng đồng đối với những trường hợp cá nhân không muốn kết hôn hoặc kết hôn quá muộn. Tuy nhiên, hiện tại Quyết định mới mang tính khuyến khích, hoàn toàn không có chuyện nam nữ kết hôn sau 30 tuổi sẽ bị phạt từ 5-10 triệu đồng như thông tin được chia sẻ trên MXH những ngày gần đây.

