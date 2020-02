Không còn diễn xuất cứng, Kim Tae Hee tái xuất với 'Hi Bye, Mama!' chiếm trọn cảm tình khán giả

Sau tập đầu tiên của bộ phim 'Hi Bye, Mama!', khán giả màn ảnh Hàn không khỏi ngạc nhiên trước diễn xuất tiến bộ bất ngờ của ngọc nữ Kim Tae Hee.

Kim Tae Hee vốn từ lâu được mệnh danh là một trong ba ngọc nữ xinh đẹp bậc nhất và thường xuyên góp mặt trong những bộ phim truyền hình đình đám màn ảnh xứ Hàn bên cạnh Song Hye Kyo và Jun Ji Hyun. Diễn xuất của mỹ nhân này luôn là một vấn đề gây tranh cãi do nhiều người cho rằng cô diễn xuất khá cứng, chỉ nổi tiếng vì nhan sắc. Tuy nhiên, sau 4 năm vắng bóng để chăm sóc gia đình , màn tái xuất của Kim Tae Hee với bộ phim 'Hi Bye, Mama!' đã chiếm trọn cảm tình khán giả với diễn xuất tự nhiên.

Sau thành công của 'Hạ cánh nơi anh', tvN tiếp tục tung ra một bộ phim mới dự kiến là siêu phẩm tiếp theo. Trong phim, Kim TaeHee thủ vai người vợ mang tên Cha Yoo Ri đã chết từ 5 năm trước, nay được phép tái sinh 45 ngày để tìm về được với chồng con. Tuy nhiên, người chồng của cô Jo Kang Hwa đã dần vượt qua nỗi đau buồn mất vợ, dần tìm đến tình yêu mới.

Dù đã mất lâu, nhưng do vẫn yêu thương chồng con, Cha Yoo Ri vẫn tiếp tục sống bên gia đình dưới hình hài một hồn ma. Tuy nhiên, trẻ con rất yếu đuối, nhạy cảm với linh hồn nên việc Yoo Ri ở gần con quá lâu đã khiến đứa trẻ gặp nguy hiểm. Chỉ trong tập đầu tiên, Kim Tae Hee đã dẫn dắt khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ vui tươi, hạnh phúc tới bàng hoàng, đau đớn với diễn xuất đầy thuyết phục trong vai người mẹ quá cố dành trọn tình thương yêu cho gia đình.

Nhiều khán giả tỏ ra ngạc nhiên trước diễn xuất tiến bộ vượt bậc của nữ diễn viên xinh đẹp nhất nhì màn ảnh Hàn. Thậm chí, có người còn cho rằng do sau khi làm mẹ nên diễn xuất của Kim TaeHee đã khá hơn trước nhiều. Trong những tập tiếp theo, Cha Yoo Ri đã được biến trở lại thành người thực, và có thể tương tác với thế giới thực. Điều này hứa hẹn sẽ đem tới nhiều tình huống thú vị, hấp dẫn nhưng không kém phần cảm động cho người xem.

Tuy nội dung phim là hồn ma vợ cũ đòi chồng con, nhưng đoạn trailer phim do tvN tung ra lại hết sức tươi sáng, vui vẻ. Bộ phim sẽ kế nhiệm khung giờ của 'Hạ cánh nơi anh', phát sóng vào 19h00 (giờ Việt Nam) thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN và có mặt ngay sau đó trên Netflix.

Chi Nguyễn (t/h)