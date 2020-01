Không còn lo chăn đơn gối chiếc, gái ế được `phát chồng` nếu tới du lịch ở Amsterdam

Theo Guardian, từ tháng 6/2019, một website du lịch ở Hà Lan mang tên Untourist Guide to Amsterdam đã đề xuất ý tưởng "phát chồng" cho gái ế nếu đến thành phố Amsterdam, Hà Lan du lịch. Chỉ cần đăng ký trước, các nữ du khách sẽ có cơ hội được tổ chức "lễ cưới" với một nam thanh niên là người dân ở thành phố này. Ngay sau khi xuất hiện, ý tưởng có tên "Marry an Amsterdammer" - Một ngày kết hôn với một người dân Amsterdam đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và ủng hộ từ đông đảo du khách.

Nữ du khách được trải nghiệm đám cưới một ngày với một "chú rể" là người dân Amsterdam.

Đám cưới giả này sẽ tăng mối liên kết giữa du khách và người dân địa phương thông qua các hoạt động thú vị, bao gồm tuần trăng mật 1 ngày. Du khách sẽ được trải nghiệm những khoảnh khắc độc đáo, cải thiện mối quan hệ với người bản xứ, tham quan những khu vực ít người biết đến. Dù không phải đám cưới thật, du khách vẫn có cơ hội được tiến hành một đám cưới hoàn chỉnh từ nghi thức, nhẫn, váy cưới,... Sau khi nguyện thề, cặp "vợ chồng" sẽ dành cho nhau một cái ôm thắm thiết để "khẳng định" chủ quyền, thay vì nụ hôn như các cặp đôi mới cưới thông thường.

Khách du lịch hào hứng trước những hoạt động thú vị.

Hơn nữa, cặp vợ chồng sẽ được trải nghiệm trăng mật một ngày với nhiều hoạt động lý thú như cùng nhau đi câu cá, đạp xe khám phá ngoại ô thành phố hay tham gia các hoạt động tình nguyện. Những du khách có nhu cầu đăng ký dịch vụ này sẽ chỉ phải chi trả 100 Euro (tương đương với 2.500.000 đồng) mà không phải chịu bất cứ ràng buộc về pháp lý nào.

Được biết, dịch vụ "phát chồng" táo bạo này bắt đầu được triển khai từ năm 2019 và đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách du lịch, đặc biệt là dân FA. Họ cho biết mình không còn cảm thấy cô đơn khi du lịch ở thành phố mộng mơ này, thậm chí còn được khám phá nhưng địa điểm mới lạ, thú vị nơi đây.

Amsterdam là thành phố du lịch nổi tiếng và thu hút khách của Hà Lan.

Amsterdam là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng và hút khách nhất trên thế giới, với những dòng kênh, ngôi nhà với kiến trúc cổ kính,... Do đó, lượng khách du lịch đến đây thường xuyên quá tải, làm đảo lộn không ít cuộc sống của người dân nơi đây. Do đó, chính quyền địa phương đã nghĩ ra dịch vụ này như một cách để giảm lượng khách tập trung ở trung tâm thành phố, và ý tưởng trên nhanh chóng được các khách sạn, công ty du lịch hưởng ứng tích cực.

