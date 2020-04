Không còn môn thi thứ 4, điểm xét tuyển thi vào lớp 10 ở Hà Nội sẽ được tính như thế nào?

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm nay sẽ chỉ còn 3 môn, thay vì 4 môn như kế hoạch công bố trước đó.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm học 2020-2021 sẽ chỉ có 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Theo đó, sẽ có các bài thi được tính nhân lên theo hệ số.

Trong 3 môn thi, Toán và Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Môn Ngoại ngữ thi trong 60 phút và làm theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Đề thi của 3 môn chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn cả kiến thức và kỹ năng huộc chương trình THCS hiện hành đã được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Đáng lưu ý, đ thi môn Toán và Ngữ văn bảo đảm bốn cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp, vận dụng cấp độ cao. Đề thi môn Ngoại ngữ chủ yếu ở ba cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp.

Tuy nhiên, nhiều thí sinh và phụ huynh vẫn chưa nắm được cách tính điểm xét tuyển thi vào lớp 10 ở Hà Nội. Cụ thể, điểm xét tuyển này được tính như sau: Tổng điểm thi môn Toán và Ngữ văn nhân với hệ số 2, cộng thêm điểm thi môn Ngoại ngữ (hệ số 1) và điểm ưu tiên (nếu có).

Trong 3 bài thi, Toán và Ngữ văn tính điểm nhân theo hệ số 2, Ngoại ngữ hệ số 1. Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10. Do đó, các thí sinh cần lưu ý điều này để tối ưu kết quả về điểm số.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm nay vẫn giữ nguyên việc phân chia khu vực tuyển sinh, cho phép thí sinh đăng ký hai nguyện vọng dự tuyển vào hai trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh, đăng ký nguyện vọng thi vào lớp/trường chuyên...

Thí sinh chỉ được xét tuyển khi có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả thi, không có bài thi nào bị điểm 0.

Trong một diễn biến khác, Sáng 21/4, trong cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì, Bộ GD-ĐT đã báo cáo Thường trực Chính phủ về phương án thi THPT năm 2020 khi học sinh cả nước phải nghỉ học kéo dài do ảnh hưởng của dịch bệnh.Theo phương án của Bộ GD-ĐT, nếu dịch bệnh được kiểm soát và học sinh có thể đi học trước 15/6 thì kỳ thi THPT quốc gia 2020 vẫn được tổ chức vào giữa tháng 8.



