Không để kẻ xấu trục lợi, cô lượm ve chai cần mẫn dùng kéo cắt đôi khẩu trang cũ ở bãi rác

Mới đây, câu chuyện về một người phụ nữ lượm ve chai cần mẫn dùng kéo cắt đôi khẩu trang cũ ở bãi rác để kẻ xấu không thể trục lợi đã khiến nhiều người cảm động. Theo Zing , chị Phan Thị Cương (27 tuổi) tâm sự về cô Lan (49 tuổi), thường đi tới những bãi rác tại Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai và lấy kéo cắt đôi những chiếc khẩu trang đã qua sử dụng.

Người phụ nữ nhặt ve chai cắt khẩu trang đã qua sử dụng ở bãi rác. Ảnh: Zing

Chị Cương cho hay, tối ngày 16/3, chị cùng hai con trai ra đầu dãy trọ ngồi hóng mát vì nhà mất điện thì bắt gặp cô Lan đi qua, tay cầm túi xách đựng ve chai và một cây kéo. Cô Lan là một người phụ nữ mưu sinh bằng việc lượm ve chai, thuê trọ gần nơi chị sống. Do cô hay vui vẻ bắt chuyện nên thỉnh thoảng nhà có chai nhựa, lon nhôm,... chị cũng mang cho cô. Chị Cương kể lại: "Mình đang thắc mắc thì thấy cô lượm mấy vỏ chai bỏ vào túi, sau đó lấy kéo cắt hết khẩu trang mọi người vứt trong túi rác. Mình lại gần hỏi mới vỡ lẽ ra".

Thì ra, có người biết cô Lan làm nghề lượm ve chai nên đã đề nghị cô đi nhặt khẩu trang cũ, đã qua sử dụng ở bãi rác rồi đem về bán cho họ. Cô Lan tâm sự đợt dịch COVID-19 nhu cầu sử dụng khẩu trang tăng cao, khẩu trang ngày càng khó mua và khan hiếm hơn, giá được đẩy lên rất cao.

Lợi dụng tình hình này, nhiều kẻ xấu đã thu gom, mua loại khẩu trang cũ về tái chế hòng trục lợi, bán kiếm lời. Trước lời đề nghị này, cô Lan từ chối và nói rằng: "Dù nghèo cũng không bao giờ làm mấy việc đó đâu. Mình sống còn phải để đức cho con cái chứ. Nghĩ việc này cũng không mất thời gian mình nhiều nên tiện tay cô mang theo cái kéo cắt luôn ấy mà". Sau đó, cô quyết tâm đi tới những bãi rác trong khu vực, thu gom số khẩu trang đã qua sử dụng và cắt đôi chúng, để tránh kẻ xấu thu lượm về bán lại cho người dân.

Có tình trạng kẻ xấu "đổ buôn" khẩu trang cũ để kiếm hời

Biết được câu chuyện sâu xa đằng sau, chị Cương không khỏi cảm động. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp ở Việt Nam, có không ít bộ phận ý thức kém đang khiến dịch bệnh có nguy cơ lây lan nhanh. Có người thì bán khẩu trang y tế , nước rửa tay sát khuẩn với giá đắt cắt cổ, có kẻ lại làm khẩu trang từ giấy vệ sinh rồi đem bán hàng loạt mà không mảy may quan tâm đến hậu quả đằng sau nó. May mắn thay, ở đâu đó vẫn có những người tốt bụng, ngày đêm thầm lặng góp phần vào công cuộc dập dịch. Chị Cương cho biết sau đó chị đã mua tặng cô Lan một đôi găng tay cao su, để cô có thể tiếp tục làm việc tốt mà vẫn có thể đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chi Nguyễn (t/h)