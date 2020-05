Không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới, còn 47 bệnh nhân đang điều trị

Những bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm: BN130, BN162, BN209, BN212, BN226, BN243, BN260 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW. trong đó, có BN162 là bệnh nhận nặng (63 tuổi, nữ, địa chỉ Long Biên, Hà Nội là con dâu BN161) đã vượt qua tình trạng nặng, không phải đặt ống nội khí quản, thở máy xâm nhập. Hiện bệnh nhân đang được can thiệp thở máy không xâm nhập tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ.

BN91 là nam phi công người Anh vẫn đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Ngày 6/5 vừa qua, kết quả xét nghiệm dịch tỵ hầu cho kết quả dương tính, các bác sĩ đánh giá bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch. Hiện bệnh nhân đang nằm yên, không sốt, phổi phải hết tràn khí, xẹp thùy sau dưới, ít dịch màng phổi phải. Được biết, Hội đồng chuyên môn đang xem xét phương án ghép phổi cho trường hợp bệnh nhân này.

Cũng trong ngày 8/5, trong số những bệnh nhân còn đang được điều trị, đã có 10 BN có kết quả âm tính lần 1, 4 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus COVID-19.

