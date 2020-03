Không kém cạnh Mỹ, Trung Quốc phát triển 9 loại vắc xin tiềm năng để phòng COVID-19

Theo tờ South China Morning Post, ngày 17/03, nhà sản xuất vắc xin CanSino Biologics ở Thiên Tân (đông bắc Trung Quốc) cho biết, họ đang tìm kiếm tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng về một phương pháp phòng ngừa COVID-19 kéo dài sáu tháng, hợp tác cùng Viện Hàn lâm Khoa học Quân y.



Theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hồ Bắc (CDC), vắc xin được sử dụng không chứa các chất truyền nhiễm, chỉ cần 1 mũi tiêm là hoàn thành nên rất an toàn và ổn định. Thông báo tìm kiếm tình nguyện viên được đưa ra chỉ sau một ngày khi Mỹ lần đầu tiên thử nghiệm vắc xin ngừa virus corona chủng mới trên người.

Loại vắc xin mới sử dụng công nghệ messenger ribonucleic acid (mRNA) sao chép mã di truyền của virus thay vì "cấy" virus thực tế. Cho đến nay, chưa có vắc-xin mRNA đã được chấp thuận cho con người.



Ứng cử viên vắc xin mRNA của Trung Quốc do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, Đại học Tongji và Stermina ở Thượng Hải, đang tiến hành thử nghiệm trên động vật và dự kiến ​​sẽ đưa vào thử nghiệm lâm sàng trên người vào giữa tháng Tư.



Được phát triển bởi CanSino và Viện Hàn lâm Khoa học Quân y, vắc xin mới này là ứng cử viên hàng đầu trong 9 loại vắc xin mà Trung Quốc đang phát triển. Theo Wang Junzhi, chuyên gia kiểm soát chất lượng sản phẩm sinh học và Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, tất cả đang trong quá trình hoàn thành các nghiên cứu thử nghiệm tiền lâm sàng và sẽ tham gia các thử nghiệm lâm sàng vào tháng 4, thậm chí là sớm hơn.



Ông Wang khẳng định trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 17/03: "Nói chung các nghiên cứu phát triển vắc xin cho COVID-19 ở Trung Quốc là một trong những loại tiên tiến nhất trên thế giới. Về lĩnh vực này, chúng tôi sẽ không đi sau các nước khác". Hy vọng đã được xác định trong việc phát triển một loại vắc xin, đặc biệt là đối với các nhóm dễ bị tổn thương bởi bệnh như người già và nhiều trường hợp khác.

Theo CDC Hồ Bắc, tình nguyện viên muốn tham gia thử nghiệm phải từ 18 đến 60 tuổi, không có tiền sử nhiễm COVID-19.



Hai tuần trước, khi đến thăm Học viện Khoa học Quân y Chủ tịch Tập Cận Bình cũng mong muốn các loại vắc xin và thuốc điều trị COVID-19 sẽ được phát triển nhanh hơn. Khoảng 1.000 nhà khoa học Trung Quốc đang nghiên cứu thúc đẩy vắc xin, với 9 loại được phát triển thông qua năm phương pháp khác nhau, bao gồm vắc xin bất hoạt, vắc xin dựa trên vec-tơ và vắc xin gen.



Ông Wang cho biết, các vắc xin cần phải đáp ứng nghiêm ngặt các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan - cũng như các yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới - trước khi bắt đầu thử nghiệm lâm sàng.



Vắc xin tiềm năng được phát triển bởi CanSino và các nhà nghiên cứu quân sự, dẫn đầu bởi nhà virus học Chen Wei, được biến đổi gen. CanSino đã nộp đơn đăng ký đánh giá thuốc mới trước khi gửi đánh giá về vắc xin Ad5-nCoV cho cơ quan quản lý Trung Quốc và đang trong quá trình nộp các tài liệu kỹ thuật liên quan.



Thùy Nguyễn (Theo SCMP)