Không kịp gặp mặt bố lần cuối, nữ điều dưỡng gạt nước mắt lập bàn thờ chịu tang bố trong khu cách ly

Vừa mới đây, câu chuyện của điều dưỡng Hoàng Thị Thu Hương, làm việc trong khu cách ly COVID-19 của Bệnh viện số 2 (tỉnh Quảng Ninh) đã gây xúc động mạnh. Rạng sàng ngày 13/4, khi đang làm việc, chị Hương,điều dưỡng trưởng Khu B6 khi đang thực hiện nhiệm vụ thu dung, điều trị và cách ly người bệnh thì nhận được tin bố qua đời.

Bàn thờ vọng được dựng vội trong khu làm việc, nơi chị Hương công tác

Biết tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, nếu về nhà ngay lúc này sẽ gây ảnh hưởng đến người thân và cộng đồng, nên chị Hương đã nén đau thương, ở lại để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, cúi đầu chịu tang cha từ nơi xa.



Tháu hiểu nỗi mát mát lớn lao đó, các đồng nghiệp của bệnh việm đã cùng giúp đỡ chị Hương lập bàn thờ vọng, tại nơi chị đang làm nhiệm vụ, để bạn bè có thể cùng bạn bè và đồng nghiệp chia sẻ mất mát cùng chị và gia đình



Chị Hoàng Thị Thu Hương đang công tác tại Bệnh viên Lao Phổi tỉnh Quảng Ninh. Từ khi xuất hiện dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Bệnh viện số 2 và chị Hương được giao nhiệm vụ là Điều dưỡng trưởng Khu B6 của đơn vị.

Các đồng nghiệp cùng đến chia sẻ mất mát của nữ điều dưỡng trong khu cách ly





Hiện nay, Bệnh viện số 2 đang điều trị cách ly cho 18 trường hợp, trong đó có 2 bệnh nhân mắc COVID-19 gồm BN50 và BN149.



Trước đó, chúng ta cũng đã biết đến những câu chuyện tương tự của những “chiến sĩ” trên mặt trận chống dịch bệnh. Mất đi người thân là nỗi đau về tinh thần không gì bù đắp, thầm cảm ơn những anh hùng thầm lặng đang ngày đêm hy sinh tình riêng để lo nỗi lo chung.



Theo bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến 6h00 sáng ngày 14/4, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Tổng số ca mắc hiện vẫn là 265 ca, 146 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh/ra viện.

Tổng số ca mắc: 265 trường hợp, trong đó có 160 người từ nước ngoài chiếm 60,4%; 105 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 39,6%. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly): 75.291, trong đó:



- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 713



- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.564



- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 59.014.

Minh Tú (t/h)