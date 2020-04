Không phải JaeJoong hay trò đùa Cá tháng Tư, đây là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên nhiễm COVID-19

Cách đây ít phút, truyền thông Hàn Quốc đưa tin một nghệ sĩ Hàn Quốc đã nhiễm COVID-19. Thành viên nhóm thần tượng Supernova - Jung Yoon Hak đã được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2, và là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên nhiễm loại virus này.

Nam thần tượng Jung Yoon Hak

Được biết, ngày 24/3 vừa qua, nam ca sĩ đã trở về Hàn Quốc sau khi tham gia một số lịch trình tại Nhật Bản. Do có nhiều triệu chứng nghi nhiễm COVID-19, sau đó khoảng 7 ngày (tức ngày 31/3), nam ca sĩ họ Jung đã tới trung tâm y tế làm xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm được công bố vào ngày 1/4, xác nhận nam ca sĩ dương tính với COVID-19. Được biết, tình trạng của Yoon Hak vẫn đang ổn định. Nam ca sĩ đang được cách ly, điều trị tại một Bệnh viện ở Thủ đô Seoul.

Trước đó, vào ngày 1/4, nam thần tượng nổi tiếng Kim JaeJoong (JYJ) đã khiến người hâm mộ lo lắng khi tự xác nhận trên trang cá nhân rằng anh là ca sĩ đầu tiên tại Hàn Quốc nhiễm COVID-19 . Tuy nhiên, nam idol này đã sửa lại bài đăng ngay sau đó, đính chính rằng đây chỉ là 1 trò đùa ngày Cá tháng Tư. Nam thần tượng phân trần rằng anh tạo ra trò đùa như vậy để mọi người có ý thức hơn với Sức Khỏe bản thân. Bài đăng này đã bị xóa vào cuối ngày, nam thần tượng cũng đã đăng tải một bức tâm thư xin lỗi vì sơ suất trên. Được biết, JaeJoong đã từng có nhiều trò đùa Cá tháng Tư khác khiến người hâm mộ sốc như: tuyên bố sắp lấy vợ, giả vờ ngất xỉu trên sân khấu,...

Tuy nhiên, trò đùa Cá tháng Tư của nam idol đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ dư luận Hàn Quốc cũng như quốc tế. Phần đông người cho rằng đây là một trò đùa vô duyên, vô ý thức, đáng lên án trong khi tình hình dịch bệnh do COVID-19 gây ra có diễn biến rất phức tạp. Cơ quan chức năng Hàn Quốc cũng thông báo rằng rất có thể JaeJoong sẽ bị phạt vì hành động này.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)