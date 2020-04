Không phát hiện kháng thể khi xét nghiệm, bệnh nhân 243 có thể mới bị nhiễm COVID-19

Trưa 8/4, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế), cung cấp những thông tin mới nhất về bệnh nhân 243.

Không thể khẳng định bệnh nhân 243 lây từ BV Bạch Mai



Giải thích về ý kiến bệnh nhân 243 có thể lây bệnh từ BV Bạch Mai, ông Phu phân tích: Bệnh nhân 243 vào Bệnh viện Bạch Mai từ 12/3. Tới ngày 4/4 lấy mẫu và ngày 5/4 có kết quả xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Việc xét nghiệm tìm kháng thể có thể khẳng định được bệnh nhân mới mắc bệnh hoặc mắc bệnh đã lâu. Thông thường với bệnh nhân nhiễm virus đã lâu, cơ thể đã có đủ thời gian sản sinh kháng thể, còn với người mới nhiễm cơ thể chỉ hình thành các kháng nguyên.

PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng bệnh nhân 243 có thể mới mắc bệnh



Với trường hợp bệnh nhân 243, trong kết quả xét nghiệm kháng thể của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương không phát hiện kháng thể trong cơ thể bệnh nhân. Do đó, ông Phu cho rằng có thể đây y là trường hợp mới nhiễm.



Cũng theo chuyên gia này, trong quá trình điều tra dịch tễ, phát hiện bệnh nhân này tiếp xúc nhiều người ở nhiều nơi, nhiều vị trí, kể cả những nơi có nguy cơ cao ở những bệnh viện khác chẳng hạn. Do đó, không thể khẳng định bệnh nhân 243 lây COVID-19 từ Bệnh viện Bạch Mai. Vì thời gian bệnh nhân đến Bệnh viện này đã lâu nên có thể cho rằng đây là trường hợp lây nhiễm cộng đồng.



Về ý kiến cho rằng thời gian ủ bệnh tới 23 ngày, BS Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I TP HCM, giải thích chưa có căn cứ khẳng định do chưa biết bệnh nhân đã lây nhiễm từ ai, lây nhiễm ở đâu và khi nào.

Hiện, thời gian ủ bệnh của COVID-19 trung bình 5-6 ngày, tối đa là 14 ngày. Quá thời gian 14 ngày, virus sẽ gây tổn thương tại vùng hô hấp, bệnh nhân sẽ phát triệu chứng, tùy từng mức độ nặng nhẹ như: ho, đau rát họng, sốt, khó thở, người mệt mỏi...



Trường hợp nào cần thiết mới xét nghiệm khẳng định nguồn lây

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, hiện đã xuất hiện thêm nhiều ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng mà không xác định được nguồn lây như ca bệnh 237 người Thụy Điển, bệnh nhân 243 ở Mê Linh hay mới nhất là ca bệnh 251 tại Hà Nam.



Tuy nhiên, rất khó phát hiện nguồn lây, tốn nhiều công sức, PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh, chỉ những trường hợp nào cần thiết mới xét nghiệm để khẳng định nguồn lây. "Điều quan trọng là phải tập trung vào việc phát hiện ca bệnh tiếp xúc gần, người liên quan để cách ly và khoanh vùng dập dịch" - ông Phu khẳng định.

Cố vấn cao cấp của Bộ Y tế khẳng định, giãn cách xã hội rất quan trọng. Điều này là để làm sao người bệnh không tiếp xúc người lành và ngược lại. Dù số ca bệnh chưa cao, nhưng Việt Nam đã tiến hành các biện pháp mạnh mẽ sớm và quyết liệt.



Tuy nhiên, ông Phu cho rằng việc này cần được triển khai quyết liệt triệt để ở tất cả các nơi. "Nếu nơi này làm tốt, nơi kia không thì chúng ta không biết đâu là ổ dịch, đâu là người mang mầm bệnh" - PGS.TS Trần Đắc Phu nói.

Hà Ly (t/h)