Tâm sự của nam sinh lên núi bắt sóng 4G để học online khi không thể đến trường vì COVID-19

Lầu Mí Xá (sinh năm 1999, dân tộc Mông, bản Sủng Của, xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ) hiện là sinh viên năm 3 ngành Quản lý Nhà nước, lớp KH18, chuyên ngành Quản lý công của Học viện Hành chính quốc gia. Là người duy nhất của bản được đi học, Xá luôn ý thức phấn đấu học hành và không ngừng cố gắng.

Cũng như nhiều sinh viên khác trên cả nước, từ tết Nguyên đán tới nay, Xá không thể đến trường học trực tiếp mà phải học online. Tuy nhiên, ở bản làng của em, ánh điện và sóng điện thoại còn là điều xa xỉn chứ chưa nói gì tới Internet tốc độ cao để có thể học trực tuyến.

"Được nghỉ học dài ngày, bản thân cảm thấy vừa vui, vừa buồn. Vui là bởi được ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc nặng nhọc, chuyện đi rừng đi nương. Buồn là vì em không chuẩn bị được giáo trình mang về nhà để học tập. Đặc biệt khu vực nhà em không có sóng điện thoại, không có internet nên việc học online rất khó khăn", Xá tâm sự.

Để nắm bắt được thông báo của trường, mỗi ngày Xá đều phải chạy lên đỉnh đồi, bắt sóng xem nhanh được chút tin tức thông báo nghỉ và lịch học trực tuyến. Thế nhưng sóng yếu, chập chờn, lúc được lúc không nên không thể đăng nhập vào lớp học. Cả thôn nơi duy nhất có thể bắt được Internet là điểm trường Sùng Của nhưng đây lại là điểm cách ly những người từ Trung Quốc trở về. Khó khăn chồng chất, khi chỉ còn khoảng 1 năm nữa là tốt nghiệp ra trường, Xá có nguy cơ phải bảo lưu một kỳ học, ảnh hưởng đến tiến độ ra trường.

Về sau Xá nghĩ ra cách cầm điện thoại đi quanh bản để dò sóng. Nam sinh nghĩ bụng, kiểu gì trong bản cũng có chỗ sóng 4G ổn định, đáp ứng được việc học. Cuối cùng, Xá tìm được khu vực bên sườn núi cheo leo, cách nhà chừng gần 1 cây số là điểm bắt sóng.

Ngay lập tức, Xá bắt tay vào dựng lán bên sườn núi để có chỗ ngồi học. Cậu tự tìm những thanh gỗ thừa để làm giường và xin phông bạt để che chắn xung quanh. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, sau gần 1 ngày Xá đã hoàn thành cái lán tạm bên sườn núi chênh vênh, đủ sức chứa cho 6-7 người.

"Giờ nếu học xong sớm thì em về nhà giúp bố mẹ việc nhà, còn không thì em ngủ lại ở lán luôn cũng được. Trong này em có cả điện chiếu sáng và đủ chăn ấm, hôm nào trời mưa phùn hay có sương lạnh, thì em đóng chặt cửa cho đỡ", Xá kể những ngày ngồi học một mình giữa Cao nguyên Đồng Văn lạnh giá.

Từ khi có cái lán dựng bên sườn núi, dân bản đi qua đều lấy làm lạ và dừng lại Xá: "Mày dựng lều trồng ngô à Mí Xá"? Khi Xá trả lời dựng lều để học bài, ai cũng lắc đầu: "Khổ thế, học thế thì học làm gì".

Nói về sinh viên Lầu Mí Xá, cô Lý Kim Bình (Phòng Quản lý Đào tạo và Phát triển nhân lực hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia) cho biết, ở trường, các thầy cô đánh giá Lầu Mí Xá là sinh viên hiền lành, chăm học và rất nhiệt tình giúp đỡ bạn bè trong lớp. Được biết, dù được miễn học phí theo chế độ chính sách của Nhà nước với con em đồng bào dân tộc thiểu số, Xá vẫn xoay sở đi làm thêm từ bốc vác đến sơn sửa, tài xế xe ôm công nghệ để có tiền tham gia các khóa học kỹ năng khác bên ngoài.

Câu chuyện dựng lán lưng chừng núi để bắt sóng 4G học bài của Xá đã được lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều người cảm phục về tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó vươn lên. Trong cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ GD&ĐT sáng 7/4, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã biểu dương sinh viên Lầu Mí Xá như là một tấm gương tiêu biểu đã chủ động, quyết tâm, sáng tạo, tìm cách khắc phục khó khăn, đảm bảo hoạt động học tập trực tuyến ổn định, góp phần chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch.

