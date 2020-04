Không thể khẳng định COVID-19 đã hết lây lan trong cộng đồng

Tính đến sáng 21/4, cả nước tiếp tục ghi nhận ngày thứ 5 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 mới. Đây là tín hiệu khá lạc quan đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 ở nước ta, tuy nhiên theo PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng của Bộ Y tế, cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, lơ là vì không thể khẳng định sự lây lan trong cộng đồng đã hết.

PGS.TS Trần Đắc Phu nêu rõ, với quy mô một tỉnh, một thành phố, thậm chí cả nước, không thể khẳng định sự lây lan trong cộng đồng đã hết hay chưa kể cả sau 5 ngày hoặc nhiều ngày không có ca mắc mới. SARS-CoV-2 vẫn còn rất phức tạp và nhiều bí ẩn nên cắt được sự lây lan của virus này là rất khó. Trong cộng đồng có nhiều người có mầm bệnh nhưng không thực hiện giãn cách xã hội, tiếp tục có sự tiếp xúc sẽ dẫn đến lây lan dịch bệnh.

"Người mắc COVID-19 có thể có những triệu chứng nhẹ, thậm chí nhiều ca không có triệu chứng nên khó kiểm soát", ông Phu nhận định.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế

PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang kiểm soát được dịch bệnh, việc nhiều ngày liên tiếp không có ca COVID-19 mới là tín hiệu cho thấy chúng ta đã thực hiện tốt việc ngăn chặn dịch ở nước ngoài nhập vào Việt Nam.

Các ổ dịch như Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), quán bar Buddha (TPHCM), thôn Hạ Lôi (Hà Nội) đều đã cơ bản được khống chế, đến nay không ghi nhận ca mới từ những ổ dịch này.

"Đối với các ổ dịch Sơn Lôi, bar Buddha, Bệnh viện Bạch Mai, Hạ Lôi, ngay lập tức khi có ca bệnh, chúng ta đã tiến hành phong tỏa, thực hiện các biện pháp chống dịch, tổ chức cách ly. Sau 28 ngày, chúng ta có thể biết các ổ dịch được khống chế hoàn toàn hay chưa", báo VOV dẫn lời PGS.TS Trần Đắc Phu.

Đặc biệt, đến thời điểm hiện tại chúng ta không phát hiện có ổ dịch mới lây lan trong cộng đồng. Điều này đã cho thấy, ngoài công tác chống dịch, ngăn chặn và khoanh vùng ổ dịch thì giãn cách xã hội đã đem lại hiệu quả.

"Chúng ta chỉ làm sao hạn chế sự thấp nhất sự lây lan trong cộng đồng, để dịch không bùng phát mạnh. Thời gian tới, có thể có những ổ dịch nhỏ, vì vậy, cần phải cố gắng khống chế. Đó là thành công rất lớn của nước ta trong thời gian giãn cách xã hội".

PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh, dịch bệnh COVID-19 là một dịch bệnh lớn, phức tạp và có những diễn biến khó lường. Bệnh chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu vì vậy, tuyệt đối không được chủ quan lờ là nếu không sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

"Trên thế giới, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và còn kéo dài. Việt Nam cũng xác định phải ứng phó lâu dài. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn không được lơ là, chủ quan, phải làm quyết liệt, đặc biệt là ý thức tham gia của mỗi người dân".

Đông người đi tập thể dục ở nơi công cộng trong ngày thứ 4 giãn cách xã hội. Ảnh: Zing

Sáng nay 21/4, Bộ Y tế cho biết sau ca mắc COVID-19 thứ 268 được công bố sáng 16/4, đến nay tròn 5 ngày Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Tổng số ca mắc COVID-19 trong cả nước vẫn là 268 trường hợp, trong đó 160 người từ nước ngoài (chiếm 59,7%) và 108 người lây nhiễm trong cộng đồng (chiếm 40,3%).

Hiện đã có 216 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh (chiếm 80%), hiện chỉ còn 52 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số này, 20 ca đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tuy không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong 5 ngày liên tiếp, nhưng chúng ta vẫn có 75.799 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly). Trong đó 268 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 15.368 người cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung và 60.163 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

