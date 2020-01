Không trả lời được câu hỏi đơn giản về virus corona, quan chức Trung Quốc bị sa thải ngay lập tức

Tờ Vietnamplus.vn đưa tin, ngày 30/1, Chủ nhiệm Ủy ban y tế thành phố Hoàng Cương – Đường Chí Hồng đã bị sa thải sau khi bà này không thể trả lời được câu hỏi đơn giản liên quan đến virus corona gây dịch viêm phổi cấp đang hoành hành ở Trung Quốc và nhiều quốc gia khác.

Cụ thể, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã đăng tải những hình ảnh cho thấy rằng, vị quan chức này đã không thể trả lời được các câu hỏi của phóng viên về số giường bệnh hiện nay hay năng lực xét nghiệm virus tại các cơ sở khám chữa bệnh thuộc thành phố. Điều này đã khiến dư luận xã hội khá giận dữ.

Ngay sau khi tiếp nhận những thông tin này, Ủy ban Y tế thành phố Hoa Cương đã phát đi thông báo cách chức bà Đường Chí Hồng. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu cụ thể nguyên nhân. Giới truyền thông cũng như dư luận Trung Quốc nghi ngờ rằng, nguyên nhân chính là do bà thiếu nắm bắt thông tin về vụ việc này.

Bà Đường Chí Hồng bị cách chức

Được biết, thành phố Hoàng Cường là nơi gần “tâm bão” dịch viêm phổi Vũ Hán nhất. Chưa có thông tin cụ thể, nhưng có khoảng 500 ca nhiễm bệnh và khoảng 12 người thiệt mạng ở thành phố Hoa Cương.

Theo số liệu chính thức, tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát các đị phương miền Đông Trung Quốc như Thượng Hải, Chiết Giang, Giang Tô, Giang Tây đã phá 7 vụ sản xuất và buôn bán khẩu trang giả. Đồng thời, bắt giữ 20 nghi phạm và tịch thu 380.000 khẩu trang y tế tá.

Còn trong ngày 29/1, cảnh sát Trung Quốc đã xử lý 377 trường hợp gây rối trật tự xã hội và 83 vụ liên quan đến hành vi cản trở nỗ lực phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh.

Liên quan đến dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán do virus corona gây ra, tối 30/1, WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) đối với virus corona (2019-nCoV) sau khi Ủy ban khẩn cấp WHO nhóm họp lần thứ 2 tại Genva (Thụy Sĩ) theo đúng quy định y tế quốc tế (2005).

Tập trung cao để phòng chống dịch virus corona

Nga Đỗ (t/h)