Khớp An Việt hỗ trợ chữa đau nhức xương khớp

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra những cơn đau nhức. Tình trạng này có thể bắt nguồn từ thoái hoá khớp, viêm gân, bệnh gout, thoát vị đĩa đệm, viêm đa khớp dạng thấp,…



Bên cạnh những bệnh lý nói trên, còn do chúng ta lười vận động, thường xuyên mang vác vật nặng, gây áp lực lên các khớp xương. Về lâu dài, sẽ hình thành nên những cơn đau nhức dai dẳng ở xương khớp.



Giải pháp cho bệnh nhân khớp



Như vậy, để phòng ngừa thoái hoá khớp và giúp các khớp lâu mòn, bạn cần có chế độ sinh hoạt điều độ, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, ăn uống đầy đủ chất. Nên cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi phù hợp với sức khoẻ.



Ăn nhiều rau quả, uống nhiều sữa, đảm bảo đủ chất đạm cũng như tinh bột để cơ thể không thiếu chất dinh dưỡng và chỉ nên ăn vừa đủ chất béo.



Thiết lập chế độ ăn khoa học để giữ cân nặng hợp lý cho cơ thể, tránh thừa cân béo phì, gây áp lực lên xương khớp. Đặc biệt nên tránh xa các chất kích thích, nói không với dùng rượu bia, vì các chất này thường gây co cứng cơ, giảm tác dụng của thuốc...

Thoái hóa khớp là bệnh thường gặp ở người trung niên

