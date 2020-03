Khu cách ly quá tải, TP.HCM dừng tiếp nhận người Việt từ nước ngoài về sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 23/3, Thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải (GTVT) Lê Anh Tuấn đã ký công văn hỏa tốc gửi Cục Hàng không Việt Nam về việc dừng vận tải hành khách về sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, từ 0h ngày 25/3 đến hết ngày 31/3, các hãng hàng không sẽ phải dừng vận chuyển hành khách người Việt từ nước ngoài về sân bay Tân Sơn Nhất.

Được biết, quyết định này được Bộ GTVT đưa ra dựa trên yêu cầu của Chính phủ và do thực tế. Hiện các khu cách ly tại TP.HCM đã không còn khả năng tiếp nhận thêm người vào cách ly.

Trước đó, ngày 21/3, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 118/TB-VPCP, yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo ngành hàng không thực hiện ngay việc hạn chế kịp thời, tối đa và giãn cách các chuyến bay vận chuyển hành khách từ nước ngoài vào Việt Nam, kể cả đối với hãng hàng không nước ngoài, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến bay chờ hành khách nước ngoài rời khỏi Việt Nam.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 lan rộng trên nhiều quốc gia, đã có rất nhiều người Việt từ các nước trở về Việt Nam. Chính phủ đã yêu cầu 100% người Việt hồi hương phải cách ly tập trung 14 ngày, đồng thời ngừng nhập cảnh người nước ngoài vào Việt Nam từ ngày 22/3. Với trường hợp nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt phải thực hiện nghiêm các thủ tục kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc và được cách ly phù hợp theo đúng quy định.

Bộ GTVT cũng đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại các nước tổng hợp số lượng các công dân Việt Nam có nhu cầu về nước để xây dựng kế hoạch để phân bổ số lượng hành khách đến các cảng hàng không như Vân Đồn, Cần Thơ, Phù Cát và các cảng hàng không khác nhằm giảm tải cho Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

