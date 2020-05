Khu đô thị sân golf West Lakes sẽ khai trương biệt thự mẫu ngày 16/5

Sự kiện “Lễ khai trương biệt thự mẫu West Lakes Golf & Villas” được xem như điểm nhấn giúp khách hàng tiếp cận trực quan hơn tới dự án cũng như cảm nhận được không gian sống đẳng cấp đích thực, chân thực nhất. Đây là một trong những sự kiện trong chuỗi hoạt động cho ra mắt sản phẩm biệt thự đẳng cấp ra thị trường bất động sản (BĐS) tại Long An.



Biệt thự mẫu West Lakes là biệt thự loại song lập, được thiết kế hiện đại với diện tích xây dựng 8 x 10m. Bên cạnh lễ khai trương, Trần Anh Group cũng triển khai sự kiện giới thiệu dự án Khu đô thị sân golf West Lakes với các sản phẩm biệt thự nổi bật bao gồm: biệt thự mini, biệt thự đơn lập và song lập. Khi tham dự sự kiện, khách hàng sẽ có cơ hội nhận đến 1 lượng vàng SJC trị giá gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, tất cả khách hàng tham dự đều được quay số may mắn đem 1 voucher trị giá 200 triệu đồng và 02 voucher mỗi giải trị giá 50 triệu đồng khi mua các sản phẩm nhà của Trần Anh Group.





Biệt thự West Lakes liền kề sân golf ưu đãi không gian xanh mát.

Được phát triển theo hướng cao cấp giá mềm, dự án Đô thị sân golf West Lakes được xây dựng theo tiêu chuẩn Châu Âu, nằm trên sườn sân golf lớn nhất Long An. Lấy cảm hứng từ phong cách sống thượng lưu, tràn đầy năng lượng từ các dự án BĐS sân golf trên thế giới, với quy mô lên đến hơn 200ha, phát triển theo 2 giai đoạn, giai đoạn 1 gồm 537 căn biệt thự, hội tụ tiện ích đẳng cấp, Đô thị sân golf West Lakes có môi trường sống hài hòa giữa đô thị và thiên nhiên, dự án tạo nên sức hút lớn đối với khách hàng và nhà đầu tư.

Với giá chỉ từ 2,85 tỷ đồng cho mỗi căn biệt thự, Trần Anh Group áp dụng chính sách linh hoạt giúp khách hàng dễ dàng sở hữu. Ngoài ra, khách hàng được hỗ trợ vay đến 50% trong 36 tháng với lãi suất ưu đãi, hưởng lãi suất 0% trong 6 tháng đầu tiên.Nhà mẫu West Lakes được xây dựng hoàn thiện với cấu trúc 1 trệt 2 lầu có hướng nhìn ra sân golf. Không gian sân trước và sau biệt thự được thiết kế thảm thực vật phủ xanh, tạo nên cảnh quan xanh mát cho căn biệt thự, cùng nội thất bài trí thông minh để tối ưu diện tích và công năng. Biệt thự sử dụng màu nâu trầm của gỗ mang lại không gian sống nhẹ nhàng, sang trọng và đẳng cấp.

Nội thất biệt thự được sử dụng màu nâu trầm ấm toát lên sự sang trọng, đẳng cấp.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa kết nối vùng kinh tế trọng điểm quốc gia là Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, Đô thị sân golf West Lakes hội tụ nhiều yếu tố giúp sinh lời nhanh và là nơi an cư lý tưởng cho cư dân. Dự án nằm trên các tuyến đường huyết mạch Tỉnh lộ 822, Đức Hòa, Long An kết nối toàn diện với các khu vực trọng điểm như Long An – TP.HCM – Tây Ninh giúp cư dân sinh sống tại Đô thị sân golf West Lakes có thể kết nối giao thương tiện lợi cũng như dễ dàng di chuyển tới các tiện ích ngoại khu về cơ quan hành chính, Bệnh viện , chợ truyền thống, các khu công nghiệp lớn…