Khuôn mặt trẻ ra cả chục tuổi nhờ tuyệt chiêu massage 'cào da đầu'

Nếu cảm thấy tình trạng lão hóa khuôn mặt ngày càng tồi tệ hơn nhưng lo ngại rủi ro từ việc thẩm mỹ hay tiêm thuốc, chị em hãy thử ngay các bài tập massage đầu nhanh hàng ngày.



Vì sao lại là massage đầu? Càng có tuổi, da đầu càng trở nên căng cứng, mất tính đàn hồi và sẽ dính chặt vào hộp sọ. Điều này làm chậm quá trình vi tuần hoàn của máu và tạo áp lực xuống mặt, khiến mí mắt bị sụp và hình thành nếp nhăn trên khuôn mặt. Do đó, càng massage da đầu sẽ càng giúp da đầu khỏe mạnh, linh hoạt và khiến bạn trẻ trung hơn.

Lợi ích của những bài massage đầu:

Giúp nang tóc phát triển tốt hơn, tóc mọc dày và khỏe hơn.

Cải thiện lưu thông máu và dẫn lưu bạch huyết.

Bình thường hóa chức năng tim.

Giảm cường độ đau đầu.

Giảm sưng mặt, đặc biệt là ở phần trên.

Nâng cơ mặt tự nhiên.

Giảm thiểu nếp nhăn trên mặt.



Cầm và giữ tóc ở chân tóc từ hai bên đầu, cách tai khoảng 2,5 cm, cảm nhận chuyển động của da đầu và hơi kéo tóc về phía trên.



Giữ nguyên động tác này. Nghiêng đầu về phía trước một chút để tăng độ căng của tóc và da, thực hiện các chuyển động tròn bằng tay theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ.



Thời lượng: 30-40 giây



Nắm chặt tóc từ hai bên sau tai gần phía sau đầu, cảm nhận chuyển động của da đầu và hơi kéo tóc lên phía trên.



Giữ vị trí này, thực hiện các chuyển động tròn nhẹ bằng tay theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ.



Thời lượng: 30-40 giây



Nắm chân tóc ở phía sau đầu và trên trán. Kéo nhẹ tóc về phía trên, giữ vị trí này, sau đó thực hiện các chuyển động tròn theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ.



Thời lượng: 30-40 giây



Đặt các ngón tay của cả hai tay lên trán, phía dưới chân tóc và di chuyển lên trên với các động tác ấn nhẹ và xoay tròn. Chú trọng vào những khu vực mà bạn cảm thấy đau.



Thời lượng: 30-40 giây



Đặt các ngón tay của cả hai tay sau gáy và di chuyển chúng xuống phía cổ, thực hiện các động tác ấn nhẹ và xoay tròn. Hãy chú ý hơn đến những khu vực mà bạn cảm thấy đau.



Thời lượng: 30-40 giây



Tạo 2 tay thành nắm đấm và đặt trên xương ở hai bên phía sau đầu. Massage 2 khu vực đó theo chuyển động tròn.



Thời lượng: 30-40 giây



Các bài massage này có thể được thực hiện trong ngày, nhưng thời gian tốt nhất nên làm là ngay sau khi bạn thức dậy - trong tư thế ngồi hoặc đứng.



Your browser does not support HTML5 video.

Trị mụn ẩn bằng nước gạo. Nguồn: Góc của rư.