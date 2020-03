Việt Nam đã chuẩn bị sẵn kịch bản cho trường hợp hàng trăm người nhiễm COVID-19

Tại cuộc họp của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (COVID-19), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng thời là Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh, kể từ ngày 6/3, nước ta đã chính thức bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. Việt Nam đã thắng trong chiến dịch mở màn, trong giai đoạn đầu của cuộc chiến và nhất định phải chiến thắng cả cuộc chiến này.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đến thời điểm hiện tại, cần tích cực ngăn chặn dịch bệnh từ trăm ngả thay vì một vài ngả như trước đây. "Bởi COVID-19 đa xâm nhập vào nước ta và “đang âm thầm mai phục”. Nếu chúng ta không làm tốt sẽ gặp tình huống “trong đánh ra, ngoài đánh vào", Phó Thủ tướng chỉ rõ.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tại cuộc họp sáng 8/3



Mặt khác, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona cho biết, ngành y tế Việt Nam đã lường trước mọi tình huống, có kịch bản sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, thậm chí cả khi có hàng ngàn ca nhiễm. Vì vậy, những ngày tới đây nếu có vài chục, vài trăm ca nhiễm cũng không có gì bất ngờ.



Khai báo Sức Khỏe toàn dân chậm nhất từ 10/3



Trước tình hình cấp thiết, Phó Thủ tướng chỉ đạo, điều quan trọng nhất là phải tiếp tục kiên trì thực hiện nghiêm nguyên tắc chống dịch. Đó là ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Khi virus corona đã vào Việt Nam thì việc phát hiện sớm để ngăn chặn vô cùng quan trọng”, Phó Thủ tướng nói.



Phó Thủ tướng yêu cầu những ngày tới phải tiếp tục đề cao kỷ cương, trách nhiệm, thực hiện thật nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng, Ban chỉ đạo quốc gia…



Bên cạnh đó, các ban bộ ngành đồng loạt rà soát lại tất cả các hướng dẫn, hoàn thiện để có các hướng dẫn chính xác, đơn giản, dễ hiểu nhất giúp người dân hiểu rõ về dịch bệnh, những việc cần làm, những việc không được làm để chống dịch…

Mẫu tờ khai y tế bắt buộc đối với mọi hành khách nhập cảnh vào Việt nam kể từ ngày 7/3/2020

Tận dụng mọi phương tiện từ công nghệ thông tin cho đến áp phích, truyền thông đại chúng… để thông tin tới người dân biết và được hướng dẫn trong mọi tình huống từ nhà ra ngoài đường, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, chỗ đông người vào nhà hàng, siêu thị, đi làm ở công sở, nhà máy.

Kiến nghị tạm dừng miễn thị thực đơn phương với các nước EU và Anh

Phó Thủ tướng đề nghị phải tăng cường các biện pháp ngăn chặn, khuyến cáo hạn chế tối đa người Việt Nam đi ra nước ngoài hoặc qua nước đã có người nhiễm COVID-19.



Người dân phải được trang bị đầy đủ kiến thức để đảm bảo trước lúc đi, khi ở nước ngoài, sau khi về Việt Nam phải được đảm bảo an toàn.



Về vấn đề nhập cảnh, Phó Thủ tướng cho biết, Ban chỉ đạo dịch bệnh đã thảo luận và thống nhất kiến nghị với Thủ tướng, Chính phủ tạm dừng miễn thị thực đơn phương với các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Anh; với những nước ngoài EU có trên 500 ca nhiễm hoặc có trên 50 ca nhiễm tăng trong 1 ngày cũng đề nghị tạm dừng; từ chối cấp thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam nếu có các triệu chứng, yếu tố dịch tễ theo quy định.

PTT Vũ Đức Đamchỉ đạo về công tác chống dịch giai đoạn 2



Công tác khai báo y tế với người nhập cảnh vào Việt Nam đã thực hiện bắt buộc nhưng là chưa đủ nên cần triển khai khai báo y tế với cả công dân Việt Nam. Phó Thủ tướng gọi đây không chỉ là trách nhiệm chống dịch theo quy định mà còn là hành động cụ thể để mọi người Việt Nam chung sức, đồng lòng, toàn dân chống dịch. Các thông tin khai báo phải được quản lý chặt chẽ, chỉ phục vụ chống dịch, không sử dụng vào mục đích khác.



Phó Thủ tướng đề nghị Bộ TT&TT, Bộ Y tế, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ TT&TT, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam, các nhà mạng, các đơn vị công nghệ thông tin khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức, các công cụ công nghệ để chậm nhất từ sáng 10/3 thực hiện khai báo sức khoẻ toàn dân trên toàn quốc.



"Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện thật tốt công tác điều trị, bảo đảm bất cứ ai bị nhiễm Covid-19 cũng được chữa khỏi, thì “dù có nhiều ca nhiễm, dù virus COVID-19 có đáng sợ như thế nào, chúng ta cũng sẽ chiến thắng”, Phó Thủ tướng nói. Nếu toàn dân đồng lòng, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh COVID-19 như dân tộc Việt Nam đã nhiều lần chiến thắng.





Hà Ly (t/h)