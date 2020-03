Tổng hợp mẫu kịch bản tổ chức ngày 8/3 vui vẻ, đầm ấm

Để cho sự kiện, ngày lễ đặc biệt này trở nên đáng nhớ, ý nghĩa và mang lại niềm vui cho chị em phụ nữ, chắc chắc kịch bản chương trình 8/3 vô cùng cần thiết.





Mẫu thứ 1:





Kính thưa ban giám hiệu nhà trường.

Kính thưa toàn thể các thầy cô giáo, các đ/c nhân viên nhà trường



Mùa xuân đến đem lại cho chúng ta bao điều mới mẻ. Và đặc biệt đem lại cho chúng ta ngày trọng đại: Ngày quốc tế phụ nữ. Hôm nay mọi vật dường như lung linh hơn, toả sáng hơn, rực rỡ hơn:



Sáng nay trông mé trước nhà

Một con chim hót trong hoa ngọt ngào

Hỏi xem ngày ấy, ngày nào?

Ôi! Ngày mùng tám đón chào tháng ba.

Vâng! Kính thưa quý thầy cô! Đó chính là ngày 8-3





Thực hiện sự chỉ đạo của....về tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm XXX năm ngày quốc tế phụ nữ và XXX năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, được sự thống nhất quan tâm, tạo điều kiện của BGH nhà trường, hôm nay BCH công đoàn trường tổ chức sinh hoạt truyền thống nhằm ôn lại mục đích, ý nghĩa của ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.



Về dự buổi sinh hoạt truyền thống hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của thầy giáo.... hiệu trưởng nhà trường. Giới thiệu các đại biểu còn lại.



Mở đầu chương trình kính mời đ/c...lên ôn lại ý nghĩa lịch sử ngày 8/3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Thực hiện sự chỉ đạo của....về tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm XXX năm ngày quốc tế phụ nữ và XXX năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, được sự thống nhất quan tâm, tạo điều kiện của BGH nhà trường, hôm nay BCH công đoàn trường tổ chức sinh hoạt truyền thống nhằm ôn lại mục đích, ý nghĩa của ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.Về dự buổi sinh hoạt truyền thống hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của thầy giáo.... hiệu trưởng nhà trường. Giới thiệu các đại biểu còn lại.Mở đầu chương trình kính mời đ/c...lên ôn lại ý nghĩa lịch sử ngày 8/3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Chúng ta vừa được cùng nhau nghe lại truyền thống hào hùng của ngày quốc tế phụ nữ và cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng.



Xin chân thành cảm ơn đ/c.



Núi kia không tại cao có tiên thì nổi danh, nước kia không tại sâu có rồng thì hoá linh.



Phụ nữ vừa là tiên, vừa là linh hồn của cuộc sống. Nhờ có phụ nữ, thế giới này mới trở nên kỳ vĩ, diệu huyền. Một nửa nhân loại luôn mong chờ đến ngày này để tặng hoa và chúc mừng phụ nữ. Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng kính mời thầy giáo... đại diện cho các thầy giáo, các nhân viên nam lên tặng hoa và phát biểu. Xin trân trọng kính mời cô giáo...đại diện cho một nửa thế giới trường ta lên nhận hoa. (vỗ tay…).



Chúng ta vừa được nghe những lời chúc tốt đẹp nhất, vừa được đón nhận những bông hoa tươi thắm nhất. Toàn thể các cô giáo, các nữ cán bộ nhân viên cùng toàn thể các em học sinh nữ trong trường nguyện đem hết sức mình để sống, học tập và làm việc sao cho xứng đáng với mọi lời chúc đẹp đẽ nhất trên đời.



Và ngay sau đây chương trình văn nghệ chào mừng ngày 8/3 xin phép được bắt đầu



Tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục

Múa Vòng của em ... đến từ...Đề nghị quý vị cho một tràng pháo tay cổ vũ.



Tiếp theo chương trình là bài hát huyền thoại mẹ của Trịnh Công Sơn do cô giáo ... đến từ ...thể hiện. Xin kính mời quý vị cho một tràng pháo tay cổ vũ.



Các anh ra đi chẳng để lại gì cho mẹ; chỉ để lại nỗi nhớ mong dai dẳng suốt cuộc đời, những giọt nước mắt cứ âm thầm trôi vào lòng mẹ để các anh vững tâm ra đi bảo vệ Tổ quốc. Nhưng các anh có biết hàng đêm mẹ vẫn mong các anh về. Có lẽ chỉ có người mẹ Việt Nam mới âm thầm hi sinh như vậy. Mẹ đã tiễn chồng, con ra đi và rồi không ai trở về. Xin cám ơn người, người mẹ của tôi, những điều tâm sự này đã được nhạc sỹ Xuân Hồng gửi gắm trong bài hát “Mẹ Của Tôi” do thầy... trình bày, xin mời quý vị cùng lắng nghe.



Quê hương đất nước luôn là đề tài được các nghệ sỹ chọn làm hình ảnh sáng ngời, rạng rỡ trong câu ca tiếng hát.

Hình ảnh Việt Nam thân thương đã được thể hiện qua những lũy tre xanh, bóng dừa thân thuộc. Hình ảnh thân thương đó đã được nhạc sỹ Đỗ Nhuận khắc họa qua bài hát “Việt Nam Quê Hương Tôi” do tốp ca đến từ ... trình bày, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức.



Kết thúc:



Kính thưa quý vị đại biểu! Ca khúc Quê hương đất nước đã khép lại chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng XXX năm ngày quốc tế phụ nữ mồng 8/3 của chúng ta ngày hôm nay.



Thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn... đã về dự và chỉ đạo. Xin chân thành cảm ơn sự có mặt đông đủ các thầy, các cô, cùng toàn thể các em học sinh.... Cảm ơn các tiết mục văn nghệ tham gia biểu diễn góp nên sự thành công của buổi giao lưu văn nghệ hôm nay.



Cuối cùng một lần nữa xin chân thành cảm ơn và kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các thầy, các cô, các em học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc và tiến bộ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

Hay chúng ta cũng có thể bổ sung thêm phần giao lưu, trò chơi giải trí vui vào phần kịch bản chương trình ngày 8/3, giúp gắn kết tinh thân cho các chị em và người dự lễ.

Mẫu 2:





A. Văn nghệ chào mừng

Đã đến giờ làm việc ban tổ chức xin kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí CBGV trường tiểu học ....... về hội trường ổn định tổ chức để tiến hành làm việc.

Để không khí buổi lễ kỉ niệm hôm nay thêm tưng bừng phấn khởi, xin mời quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí CBGV thưởng thức một số tiết mục văn nghệ do các cô giáo trường tiểu học ....... trình bày;

Mở đầu chương trình là bài hát: Ca ngợi Đảng cộng sản Việt Nam do tốp ca nam trình bày.

Tiếp theo chương trình là bài hát: Huyền thoại mẹ qua sự trình bày của thầy giáo ...........

Kết thúc chương trình văn nghệ chào mừng ngày quốc tế phụ nữ hôm nay là bài hát: Mừng tuổi mẹ do cô giáo ............ thể hiện.

B. Công tác tổ chức

Vừa qua các quý vị đại biểu cùng các đồng chí chúng ta đã được thưởng thức một số tiết mục văn nghệ đặc sắc của thầy cô giáo, chào mừng kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

- Kính thưa các quý vị đại biểu

- Kính thưa các đồng chí CBGV

Trong không khí vui tươi phấn khởi của cả nước đón xuân ..... chào mừng kỉ niệm .....năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, kỉ niệm .... năm ngày quốc tế phụ nữ. Được sự nhất trí của chi bộ, ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn. Hôm nay chính quyền và công đoàn trường tiểu học ..... phối hợp tổ chức lễ kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

Đến dự với buổi lễ ngày hôm nay, xin được giới thiệu

- Về phía đại biểu đại diện cho Đảng ủy, chính quyền địa phương.

Xin trân trọng giới thiệu: .............................................................................................

Đề nghị hội trường chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

- Về phía trường tiểu học .................

Xin trân trọng giới thiệu;

- Đ/c: ........................................................................................................................

- Đ/c: ........................................................................................................................

Cùng toàn thể các đồng chí CBGV trong nhà trường.

Một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

Thay mặt ban tổ chức tôi xin thông qua chương trình làm việc buổi lễ:

1. Phát biểu khai mạc lễ kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3

2. Ôn lại lịch sử ngày quốc tế phụ nữ và ghi nhận những đóng góp của chị em phụ nữ trường tiểu học ............. trong năm qua.

3. Đại diện lãnh đạo địa phương phát biểu.

4. Chương trình thi văn nghệ giữa các tổ chức công đoàn.

5. Tọa đàm và giao lưu văn nghệ giữa CBGV và đại biểu

6. Phát biểu bế mạc lễ kỷ niệm

C- Nội dung chương trình:

1- Sau đây xin trân trọng giới và kính mời đồng chí ........................ - Bí thư chi bộ; Hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu khai mạc lễ mít tinh kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Vừa qua quý vị đại biểu, các đồng chí đã được nghe đồng chí: .............. phát biểu khai mạc lễ mít tinh kỉ niệm 101 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.

Xin cảm ơn đồng chí.

2- Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ....................... - Phó hiệu trưởng; Chủ tịch công đoàn nhà trường lên phát biểu: Ôn lại lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ghi nhận những đóng góp của chị em phụ nữ trong các hoạt động của nhà trường trong năm 20....

Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí vừa nghe đồng chí ......................... ôn lại lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ và ghi nhận những đóng góp của chị em phụ nữ trường tiểu học .................. đã đạt được trong năm 20....

Xin cảm ơn đồng chí.

3- Kính thưa các vị đại biểu! thưa các đồng chí CBGV trong nhà trường.

Đến dự lễ kỷ niệm và cùng chia sẻ những niềm vui của chị em hôm nay, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ................. - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã lên phát biểu và động viên chị em nhân dịp 8/3.

Xin trân trọng kính mời đồng chí.

(Chủ tịch công đoàn đáp từ)

4- Tiếp theo chương trình, xin mời các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí CBGV thưởng thức chương trình văn nghệ do các tổ công đoàn thể hiện.

Thể lệ của phần thi văn nghệ như sau:

Mỗi tổ công đoàn tham gia 02 tiết mục văn nghệ.

Ban giám khảo chấm điểm độc lập theo thang điểm 10 cho mỗi tiết mục.

Ban tổ chức dự kiến Giám khảo phần thi gồm các đồng chí sau:

1) Đồng chí: ............... - Trưởng ban.

2) Đồng chí: ................. - Uỷ viên

3) Đồng chí: ................. - Uỷ viên.

Xin ý kiến các đại biểu cùng toàn thể hội thi, nếu nhất trí với Ban giám khảo do Ban tổ chức dự kiến thì xin cho 1 tràng pháo tay. Xin cảm ơn!

Sau đây xin kính mời Ban giám khảo lên làm việc; xin mời đại diện của 5 tổ công đoàn lên bốc thăm và chuẩn bị cho phần thi của tổ mình.

(Chuẩn bị biểu điểm cho Ban GK)

-------------------

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí.

5- Trong thời gian Ban giám khảo tổng hợp điểm phần thi Văn nghệ, Hội nghị chúng ta chuyển sang phần Toạ đàm giao lưu văn nghệ giữa CBGV và đại biểu.

Mỗi đại biểu dự hội nghị tham gia ít nhất 01 tiết mục văn nghệ và cùng hái hoa trả lời tham luận.

Ngoài những câu hỏi đã chuẩn bị sẵn, các tổ công đoàn và đại biểu có thể tham luận về những vấn đề khác có liên quan tới cuộc sống, gia đình, công việc ... thuộc chủ đề ngày 8-3.

Để mở đầu cho chương trình toạ đàm, văn nghệ.

Xin mời đ/c: ..................., Đại diện cho phái mạnh của nhà trường lên hái bông hoa đầu tiên trên cành hoa ngày 8-3 hôm nay và có lời phát biểu với hội nghị.

Tiếp theo chương trình, xin mời các đồng chí tiếp tục lên hái hoa.

Mời các tổ công đoàn cử ít nhất 1 đại diện lên hái hoa và phát biểu cảm tưởng của mình nhân ngày 8/3.

(Theo dõi, bổ sung đáp án, cảm ơn xã giao; giới thiệu tiếp tổ khác)

/Có nội dung câu hỏi và đáp án riêng/

-----------------------------

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí.

6- Phần toạ đàm, giao lưu văn nghệ nhân Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 của chúng ta hôm nay còn dài, song thời gian có hạn, xin được khép lại tại đây.

Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời đồng chí ......................... lên công bố số điểm phần thi Văn nghệ giữa các tổ và phát biểu bế mac Lễ kỷ niệm.

Xin trân trọng kính mời đồng chí.

D. Phần gợi ý câu hỏi hái hoa dân chủ 8/3

Câu 1: Theo anh (chị) nên tồn tại một quỹ tài chính chung của gia đình hay riêng cho mỗi người? Tại sao?

Trả lời: Một gia đình hoà thuận, hạnh phúc, Thực sự là "Tổ ấm" của mỗi thành viên thì không duy trì tài chính riêng của mỗi người. Nên duy trì quỹ tài chính chung là biểu hiện sự tin cậy lẫn nhau, thuận lợi cho việc thu chi của gia đình, góp ổn định đời sống của các thành viên trong gia đình.

Câu 2: Chồng bạn (hoặc vợ bạn) là người rất yêu vợ (hoặc chồng). Nhưng người ta nói: Yêu thường rất hay ghen. Bạn đã gặp điều đó chưa? nếu có thì bạn làm thế nào để chồng (hoặc vợ) bạn hiểu và thông cảm cho công việc của bạn?

Câu 3: ý kiến của bạn về những lời nói dối? Có lời nói dối nào đáng yêu không?

Trả lời:

Câu 4: Nhân dịp 8-3 bạn mời 1 đồng nghiệp mà bạn quý mến nhất lên hát cùng bạn một bài.

Câu 5: Bạn có suy nghĩ gì về : "Công- Dung - Ngôn - Hạnh" của phụ nữ ngày nay?

Trả lời: - Công là giỏi việc trong ngoài

Gọn gàng nề nếp, việc chi cũng phiền.





Dung là nét đẹp dịu hiền

Trang nhã, thanh thoát ai nhìn cũng ưa.

Ngôn là lời nói dạ thưa

Nhỏ nhẹ phải trái chẳng ưa phiền hà.

Hạnh là đức tính thật thà

Tự tin tròn nghĩa thuận hoà dưới trên.

Câu 6: Anh (chị) đọc một bài thơ hoặc hát một bài hát ca ngợi người phụ nữ Việt Nam?

Câu 7: Đã 23h 30 mà anh ấy chưa về. Bạn lo lắng không thể nào ngủ được.Đến 23h45 bỗng có tiếng kẹt cửa, anh ấy về..., nhưng trong tình trạng say xỉn! Bạn xử lý như thế nào trong tình huống trên?

Trả lời: Trong tình huống này bạn nên chăm sóc anh ấy một cách chu đáo, bạn hãy thay đồ rồi lau người và đưa anh vào giường ngủ đắp chăn cẩn thận . Tranh tình trạng say riệu bị cảm rất nguy hiểm.

Câu 8: Bạn có đồng ý với câu: " Chồng em áo rách em thương- Chồng người áo gấm xông hương mặc người" không? Vì sao?

Câu 9: Hôm nay là ngay 8/3 chồng bạn đi làm về muộn ...trên tay anh ấy cầm một gói quà ...Nhưng người ra mở cửa cho anh là mẹ chứ không phải bạn (vì chiều nay mẹ vừa lên chơi). Một chút lúng túng...rồi anh trao gói quà ấy tặng mẹ. mẹ rất vui và đem vào bếp khoe với bạn. Trong trường hợp này bạn có suy nghĩ gì?

Trả lời: Trong trường hợp này bạn nên nở một nụ cười và nói với mẹ chúc mừng mẹ nhân ngày 8/3 đó cũng là một món quà của bạn đồng thời cũng thể hiện được bạn là người dâu hiền hiếu thảo . Hơn nữa bạn cũng rất tự hào vì người chồng bạn khéo ứng sử và có hiếu với cha mẹ.

Câu 10: Bạn hãy mời một đại biểu lên hát cùng bạn.





2. Câu hỏi hái hoa dân chủ ngày 8/3





Để chương trình lễ kỷ niệm ngày 8/3 thành công tốt đẹp thì không thể thiếu phần thi hái hoa dân chủ ngày 8/3 được. Đây sẽ là phần thi giao lưu ngày mùng 8/3 mang lại nhiều tiếng cười cho buổi lễ kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ với những câu hỏi vui nhộn và những phần thưởng thú vị cho người chơi.





Câu 1: Trong ngày 8/ 3 bạn gửi lời chúc nào đến cho người yêu (Hay người bạn đời của mình)?

Câu 2: Phụ nữ là người nội tướng trong gia đình. Nhưng hiện nay áp lực công việc không ưu tiên bạn là phụ nữ hay nam giới . Bạn đã làm thế nào để cân bằng giữa công việc và thiên chức làm vợ , làm mẹ của mình ?

Gợi ý.

- Công việc và gia đình là hai yếu tố quan trọng của một gia đình hạnh phúc. Nhưng nó đòi hỏi người phụ nữ phải học cách cân bằng và nhiều khi là đánh đổi.



- Cân bằng giữa công việc và gia đình luôn là một câu hỏi khó, một vấn đề mà bất cứ người phụ nữ nào cũng gặp phải. Trên thực tế, cả hai yếu tố trên đều cần thiết để vun đắp một tổ ấm hạnh phúc.

Về gia đình thì ai cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc. Nhưng để xây mái ấm đó một thực tế đặt ra là nó phải có điều kiện cần và đủ. Điều kiện cần là người vợ và người chồng yêu thương, thông cảm, vị tha, tôn trọng cùng xây đắp tình yêu thương. Nhưng điều kiện đủ để duy trì và gìn giữ đó là kinh tế.

Ngoài ra :Biết cách tổ chức, Tách biệt công việc và gia đình. Duy trì quan hệ xã hội . Luôn nhớ điều gì là quan trọng đối với bạn .

Câu 3. Theo bạn thế nào là một người phụ nữ hiện đại?

Gợi ý.

Xã hội hiện đại đòi hỏi con người phải hiện đại, ngược lại những con người hiện đại sẽ xây dựng nên một xã hội hiện đại. Thế nhưng quan niệm như thế nào về người phụ nữ hiện đại lại không giống nhau ở từng người. Có người cho rằng, người phụ nữ hiện đại là người biết ra ngoài kiếm được thật nhiều tiền, có địa vị kinh tế, chính trị rõ ràng trong xã hội. Họ còn phải biết ăn mặc sang trọng với những bộ cánh đắt tiền, biết trang điểm thật quyến rũ, lái xe ô tô, đi quán bar, uống bia rượu như nước giải khát, tự do bản thân, ngôn luận và sẵn sàng làm mẹ đơn thân hoặc ly dị chồng khi người đàn ông đó không hoàn hảo như họ tưởng...

Có thể những quan điểm đó là đúng với nhiều người, riêng với tôi, tôi có cách quan niệm khác hơn một chút: người phụ nữ hiện đại trong quan niệm của tôi không nhất thiết phải là bà này, bà nọ gì đó mà phải là người không bỏ quên gian bếp, gia đình của mình đồng thời cũng đừng để mình lạc hậu về kiến thức là đủ.

+ Tự tin,năng động, Thông minh và có chính kiến....

Câu 4. Bạn thích nhận được quà gì nhất trong ngày 8/3? Vì sao?

Câu 5. Đố bạn mời được một người khác giới có mặt trong buổi tọa đàm hôm nay hát song ca cùng bạn một bài .

Câu 6. Chào bạn : bạn bắt đúng thăm này bạn là người may nhất, đẹp nhất trong ngày hôm nay đó mong bạn cho biết làm thế nào để bản thân là một người giỏi việc trường đảm việc nhà thực sự ?

Gợi ý.

Làm tốt công tác chuyên môn được giao:

+ Nâng cao chất lượng giảng dạy, thực hiện đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy. Đúc rút SKKN, làm công tác nghiên cứu khoa học có hiệu quả.

+ Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt chủ trương chuẩn hoá đội ngũ.

+ Tích cực tham gia công tác giáo dục trong nhà trường và công tác xã hội hoá giáo dục; chăm lo xây dựng CSVC trường học; cải thiện điều kiện làm việc. Nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết gắn bó.

+ Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

+ Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan. Thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình.

+ Tổ chức giúp nhau làm kinh tế gia đình. Đoàn kết với đồng nghiệp, xóm giềng.

Để trở thành người phụ nữ vừa “Giỏi việc trường” vừa “Đảm việc nhà” không phải chỉ là một sớm một chiều mà cả là một quá trình phấn đấu không ngừng, trong đó sự nhận thức đúng đắn về phong trào là điều cực kì quan trọng

Nhưng kì diệu là phụ nữ chúng ta, dù gian nan, khó khăn đến mấy vẫn luôn phát huy những truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, luôn phấn đấu vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, vừa là người mẹ hiền, vợ đảm.

- Sự thành đạt của người phụ nữ được đánh giá bằng một gia đình yên ấm, với một người chồng luôn yêu thương họ, với sự khôn lớn, trưởng thành của con cái. Như vậy muốn “Giỏi việc trường”, đòi hỏi nữ CBGV trước hết phải “Đảm việc nhà”. Việc tổ chức các hoạt động thi đua, vận động các chị nhiệt tình tham gia phong trào là cách để các chị phấn đấu trở thành người vợ, người mẹ đảm đang tháo vát, biết cách chăm sóc gia đình, chồng con, có kế hoạch làm việc khoa học, biết cách sắp xếp thời gian hợp lý cho việc chung, việc riêng.

Câu 7. Bạn hãy chia sẻ với mọi người về một kỷ niệm hoặc một câu chuyện về ngày 8/3 mà bạn cho là ấn tượng nhất đối với mình.

Câu 8. Hôm nay là ngay 8/3 chồng bạn đi làm về muộn ...trên tay anh ấy cầm một gói quà ...Nhưng người ra mở cửa cho anh là mẹ chứ không phải bạn (vì chiều nay mẹ vừa đến chơi). Một chút lúng túng...rồi anh trao gói quà ấy tặng mẹ. mẹ rất vui và đem vào bếp khoe với bạn. Trong trường hợp này bạn có suy nghĩ gì?

Trong trường hợp này bạn nên nở một nụ cười và nói với mẹ chúc mừng mẹ nhân ngày 8/3 đó cũng là một món quà của bạn đồng thời cũng thể hiện được bạn là người dâu hiền hiếu thảo . Hơn nữa bạn cũng rất tự hào vì người chồng bạn khéo ứng sử và có hiếu với cha mẹ.

Câu 9: Chị hiểu thế nào là vai trò của người vợ, người mẹ trong cuộc sống gia đình? Sức mạnh của người phụ nữ biểu hiện mặt nào trong tính cách?

Lịch sử loài người từ trước đến nay đã ghi nhận phụ nữ nói chung, phụ nữ Việt nam nói riêng bao giờ cũng có vai trò quan trọng đối với gia đình và xã hội. Trước hết chúng ta phải thừa nhận vị trí hết sức quan trọng của người phụ nữ trong gia đình. Vai trò đó gắn với chức năng người phụ nữ trong gia đình.

Là người vợ họ có ảnh hưởng to lớn tới hạnh phúc và sự ổn định của gia đình, hay nói cách khác họ là người giữ lửa cho gia đình lúc nào cũng tràn đầy ấm áp, yêu thương; họ luôn hiểu chồng, sẵn sàng chia sẻ công việc gia đình và những vui buồn cùng chồng trong cuộc sống, khiến người chồng luôn cảm thấy yên tâm, từ đó họ có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Không chỉ chăm sóc giúp đỡ chồng trong gia đình, người vợ còn là chỗ dựa tinh thần là nguồn động viên an ủi giúp đỡ, đóng góp vào thành công trong sự nghiệp của chồng. Thực tế chứng minh trong khó khăn, hoạn nạn của cuộc sống, chẳng có ai để nương tựa, chẳng có ai quan tâm, cũng như chẳng có ai tận tình, tận lực với người chồng bằng vợ; vai trò to lớn đó của người phụ nữ đối với chồng đã được khẳng định “đằng sau sự thành công của người đàn ông là hình bóng của người phụ nữ”.

Là người mẹ họ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện chức năng sinh đẻ duy trì nòi giống và nuôi dạy con cái không chỉ lúc trong bụng mẹ, đến lúc sinh ra, mà ngay cả lúc trưởng thành. Trước hết phải nói đến tình cảm người mẹ, phụ nữ là người chăm sóc và giáo dục con cái chủ yếu, với tình yêu thương vô bờ bến là hơi ấm, là nguồn sữa để nuôi con khôn lớn, là chỗ dựa tinh thần to lớn đối với mỗi chúng ta. Ngoài ra thể lực, trí lực, phẩm chất đạo đức, nhân cách của người mẹ đã tác động ảnh hưởng to lớn đến sự hình thành thể lực, trí lực, phẩm chất, nhân cách của những đứa con.

-Phẩm chất, chuẩn mực của nữ CNVC hiện nay cần phải đạt được là “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”,dịu dàng,biết yêu thương... .Có thể khẳng định rằng “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” là những chuẩn mực không thể thiếu đối với phụ nữ Việt Nam nói chung và nữ CNVCLĐ nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH hiện nay. Những chuẩn mực đó là hành trang vững chắc để chị em vững bước trong thể kỷ 21, tạo động lực cho chị em phát huy sức mạnh và hoàn thành xuất sắc vai trò của người công dân trong xã hội, người mẹ, người vợ trong gia đình phấn đấu vì một xã hội công bằng, bình đẳng, giàu đẹp, văn minh .

Câu 10: Theo bạn phụ nữ ngày nay cần hiểu “ Công – Dung – Ngôn – Hạnh ” như thế nào để xây dựng gia đình bình đẳng – hạnh phúc.

- Người phụ nữ truyền thống cũng như một người vợ lý tưởng phải hội tụ cả bốn đức tính trên. Còn người phụ nữ thời nay? Xã hội thay đổi thì quan niệm cũng thay đổi. Người phụ nữ hiện đại đã có những thay đổi về vị trí và vai trò của mình trong gia đình và xã hội, tuy nhiên tiêu chuẩn phụ nữ thời nay vẫn không thể thiếu Công, Dung, Ngôn, Hạnh.

+ “Công”: thời nay không còn chỉ bó hẹp là người phụ nữ chỉ đảm đang công việc nhà, nuôi dạy con mà còn có một nghề nghiệp ổn định. Làm tốt công việc sẽ giúp người phụ nữ nâng cao giá trị bản thân và khẳng định mình trong gia đình và xã hội. Người phụ nữ thời nay còn rất nỗ lực để có một địa vị nào đó trong xã hội.

+ “Dung”: không chỉ dừng lại ở khỏe mạnh, sinh con đẻ cái. Người phụ nữ nay có cơ hội tự do lựa chọn các liệu pháp để giữ gìn sắc đẹp và làm cho mình đẹp hơn lên. Trong các mối quan hệ cũng như công việc, ngoài năng lực thực sự của người phụ nữ thì sắc đẹp cũng là một yếu tố giúp họ thành công hơn. Mọi lứa tuổi đều có cách làm đẹp riêng cho mình bởi “không có người phụ nữ xấu chỉ có những phụ nữ không biết làm đẹp”.

+“Ngôn”: Phụ nữ thời nay không những ăn nói dịu dàng, lễ phép và biết nghe lời mà cần sự tự tin, sắc sảo trong lời nói, thể hiện sự hiểu biết xã hội, phong cách ứng xử thông minh, khéo léo để đem lại thiện cảm và ấn tượng tốt đối với mọi người.Thời nay, quan niệm về tình yêu và vai trò của người phụ nữ trong tình yêu cũng thay đổi. Người con gái nay được tự do trong chuyện tìm hiểu và lựa chọn người yêu, người chồng cho mình. Tuy nhiên vẫn cần có chữ hạnh.

+“Hạnh”: Đó là tình yêu chân thành, sự chung thủy của người phụ nữ luôn được đánh giá cao.

Họ là những người con hiếu thảo, người vợ đảm đang, người mẹ nhân hậu, người công dân yêu nước, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già ra sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp, rực rỡ".

Câu 11: Tục ngữ có câu “Lạt mềm buộc chặt, già néo đứt dây”. Chị hiểu câu này thế nào trong ứng xử quan hệ vợ chồng?

Có câu: “Lạt mềm buộc chặt”, “Già néo đứt dây”

Từ xa xưa ông cha ta đã đúc rút kinh nghiệm cs được khái quát qua 2 câu tục ngữ trên về cách hành xử giữa người với người. Trong cs GD đâu cần quá cứng nhắc hay quá nguyên tắc, đôi lúc cần mềm mỏng, dịu dàng, nhường nhịn để giữ mối hòa khí cho GD, sẽ tạo được sự kính phục trong GD thắt chặt mối quan hệ như câu: “lạt mềm buộc chặt”, nhưng nếu lại nóng nảy và quá căng thẳng sẽ làm người khác tự ái và tổn thương đến lòng tự trọng, gây bất hòa trong GD ảnh hưởng đến HP GD như câu: “ Già néo đứt dây”

Liên hệ: Phụ nữ luôn muốn người đàn ông mình yêu là của riêng mình, không thể san sẻ với người khác. Chính vì thế, họ luôn quan tâm, chăm sóc quá mức khiến cho đàn ông thấy bị áp lực, gò bó. Bạn cần biết rằng, “lạt mềm buộc chặt”, hãy để anh ấy được tự do trong khuôn khổ, đừng làm anh ấy cảm thấy mất tự do

Nhiều lúc im lặng, còn tốt hơn là nói nhiều: Phụ nữ luôn thích nói nhiều hơn đàn ông. Bạn có biết rằng, khi mình đang thao thao bất tuyệt thì anh ấy đang tìm cách rút lui, mong hưởng bầu không khí im lặng.

Khi vợ chồng có bất kỳ một mâu thuẫn nào, cần được giải quyết triệt để. Đôi bên nên tránh kiểu thách thức hoặc trả đũa người bạn đời bằng thái độ lạnh nhạt. Những cuộc chiến tranh lạnh kéo dài sẽ phá hủy hạnh phúc gia đình. Hơn nữa, càng để lâu, bản thân người trong cuộc càng cảm thấy ấm ức: vợ không nhún nhường chồng, chồng không “hạ mình” trước vợ. Khi đó, từ thái độ giận dỗi, đôi bên chuyển sang chán ghét, thậm chí là coi thường, xa lánh nhau.

Câu 12: Theo bạn yếu tố chủ quan nào là chất keo dính mỗi thành viên trong gia đình? Lấy một vài ví dụ để chứng minh?

Câu 13: Người xưa nói: “ Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn “. Câu nói này còn phù hợp trong cuộc sống hiện nay không? Làm sao để có sự hoà thuận khi nghề nghiệp, sở thích như vui chơi, ăn uống…. của hai người hoàn toàn khác nhau? ( VD: Chồng là công nhân, vợ là cán bộ giảng dạy, chồng thích xem bóng đá, vợ thích xem phim)

Câu 14: Sự bất đồng trong gia đình là điều khó tránh trong cuộc sống hàng ngày.

Nghệ thuật giải quyết sự bất đồng là quan trọng. Người xưa khuyên: “ Một sự nhịn là chín sự lành”. Bạn hiểu ý câu nói này thế nào? Bây giờ còn phù hợp không? Người nhường nhịn có phải là người thiệt thòi không?

Câu 15 . Bạn hãy hát một bài, hoặc đọc một bài thơ ; kể một chuyện vui chào mừng ngày 8 / 3 .

Câu 16: Bạn cho biết quan niệm của bạn và theo bạn thế nào là một gia đình hạnh phúc?

Câu 17: Những điều căn bản khi giáo dục con cái theo quan điểm của bạn là gì ?

Muốn đạt hiệu quả trong việc GD con cái là điều mà mỗi bậc làm cha, làm mẹ như chúng ta đều mong muốn đạt tới. Theo tôi để GD con cái hiệu quả chúng ta cần một số kinh nghiệm sau:

- Hãy biết lắng nghe con trẻ tâm sự: Chúng ta ai cũng có tâm sự dù là một đứa tre, bạn cần biết kiên nhẫn lắng nghe con mình tâm sự, chúng ta sẽ tạo được sự gần gũi và tạo cho con có điều kiện bộc bạch những thầm kín hay những vướng mắc với cha mẹ.

- Hãy cùng con tham gia một số hoạt động với chúng nếu có thể : Đây cũng là cách để tạo sự gần gũi với con mình, các con sẽ vừa xem bạn là cha, mẹ lại vừa xem bạn là bạn của chúng nữa đó

- Khuyến khích trẻ đọc sách báo : Sách báo lành mạnh là nguồn cung cấp tri thức dồi dào cho con người. Nơi đây cỏ thể thay bạn nói những điều giáo dục nhân cách trẻ một cách tự nhiên nhất, tuy hiên bạn cần chọn các đầu sách báo hữu ích, lành mạnh cho chúng

- Biết giữ lời hứa với các con: Cha mẹ cần biết giữ lời hứa với các con mình để củng cố niềm tin cho chúng vào cha mẹ, và để giáo dục nhân cách trẻ.

- Không trốn tránh giải đáp thắc mắc cho trẻ: Con cái thường có những thắc mắc làm phiền tới bạn, bạn phải kiên nhẫn giải đáp cho chúng à không được cáu gắt, trốn tránh . Bạn cần giải thích tuỳ vào khả năng tiếp nhận của chúng.

- Tập cho con có lòng tự tin: Không nên làm hộ con, mà cần phát huy năng khiếu cho con cái . Bạn hãy nói những câu đại loại là để khuyến khích tre như : Con hãy cố gắng giải bài toán này nhanh hơn mẹ”; “ Bố sẽ dạy con sửa chiếc xe đạp này nhé”,v.v…Khuyến khích phát huy năng khiếu cho trẻ là GD lòng tự tin cho trẻ rồi đó bạn ạ.

- Hãy Lập TKB, hoặc có thể cùng trẻ xây dựng TKB cho con cái: Hãy giúp trẻ lập ra thời khoá biểu về sinh hoạt hằng ngày ( quy định học tập, nghỉ ngơi, ăn uống ,…) Tuy nhiên bạn tuyệt đối không được khép con mình vào cái quy luật sắt đau nhé. Làm như thế bạn đã GD con sống có nề nếp, có kỷ luật.

- Quan tâm tới phong cách riêng của con cái : Hãy dạy con cách ăn mặc, đi đứng, nói năng cho lịch sự, có như thế sau này lớn lên mới mong các cháu trở thành người lịch thiệp và thành công được.

- Thưởng phạt nghiêm minh: Các bậc cha, mẹ phải nghiêm minh và đối xử hết mực công bằng với các con. Nêú chúng ngoan, biết vâng lời thì bạn đừng tiét kiệm lời khen, người lớ còn thích khen nữa là trẻ. Và khi chúng phạm lỗi thì cũng cần có biện pháp phù hợp để xử lý, làm cho chúng nhận ra đúng sai. Bạn có thể giơ cao đánh sẽ nhưng phải đủ làm cho chúng biết sợ để không tái phạm .

- Biết tôn trọng con cái : Bạn cần tôn trọng ý kiến của các con bạn, dù cho đúng hay sai. Tránh thái độ xua đuổi, đụng chạm đến lòng tự trọng của các cháu, bạn cần phải tôn trọng những đóng góp của các con mình nhé cho dù là ý kiến rất nhỏ.

Câu 18: Bạn quan niệm thế nào về một người phụ nữ đẹp ( vẻ đẹp hình thức)? Theo bạn câu tục ngữ “ Cái nết đánh chết cái đẹp” có còn phù hợp trong thời đại ngày nay nữa không ?

- Cái nết và cái đẹp, dù đặt trong thời đại nào, cũng chỉ là hai trong số rất nhiều những nhân tố chính tạo nên bức tranh toàn cảnh về một con người: cái nết – vẻ đẹp bên trong, và cái đẹp – vẻ đẹp bên ngoài, luôn tương tác qua lại lẫn nhau, tạo nên sự biến đổi và phát triển. Tất nhiên, hầu hết chúng ta đều hiểu, những câu tục ngữ này được đặt ra với mục đích khuyên răn người phụ nữ nên tập trung “sức người, sức của” vào việc trau chuốt vẻ đẹp bên trong. Mà vẻ đẹp bên trong này, căn cứ theo logic và tư duy lịch sử, thì không nằm ngoài những “Công – Dung – Ngôn – Hạnh”, những “Chính chuyên trinh tiết” và “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu”. Nhưng đó là chuyện của những gì xưa cũ, gia trưởng và độc đoán, chuyên quyền. Ngày nay, trong xu thế mà cả nhân loại đang cùng cố gắng tìm kiếm một tiếng nói chung nhằm tạo ra những giá trị gia tăng cho cả cộng đồng, thì “loại hình” xung đột để thôn tính, triệt tiêu nhau, khinh khi rẻ rúng sự tồn tại của nhau như kiểu đánh chết đối phương là không còn phù hợp nữa.

- Ơ một thời điểm, cái nết là điều kiện cần để cái đẹp toả sáng. Nhưng trong một hoàn cảnh khác, cái đẹp lại là chiến sỹ mở đường để cái nết đường hoàng tiến bước, để tri thức kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Và đương nhiên trong những trường hợp cụ thể khác, tri thức lại là lí do để cái đẹp và cái nết được dịp đem ra ca ngợi.

- Cái nết, cái đẹp, tri thức giờ đây là bộ ba song hành cùng người phụ nữ trong thời đại mới. Người phụ nữ cần sắc đẹp để thu hút và gây thiện cảm tạo bước đệm ban đầu, cần tri thức để khẳng định mình và xây những nấc thang tiếp theo, và cuối cùng, cần cái nết -vẻ đẹp tâm hồn, để bảo vệ mình và để được tôn trọng. Vai trò của từng “thành tố” trong bộ ba đó là như nhau, bổ sung cho nhau, tương tác và nâng đỡ nhau… cùng phát triển. Thiếu một trong ba yếu tố đó, người phụ nữ sẽ mất đi một phần sức mạnh và rất nhiều cơ hội quan trọng để thành công cũng như tìm được hạnh phúc cho bản thân..

- Lẽ tất nhiên, tri thức là yếu tố bên ngoài, do rèn luyện tích lũy mà có được. Cái nết một phần nhỏ do bản tính, còn thì do giáo dục và môi trường tạo nên. Vậy cái đẹp thì thế nào? 90% vẻ đẹp hình thể phụ thuộc vào tạo hóa, nghĩa là phụ thuộc vào may mắn. 10% còn lại là do chính bản thân người phụ nữ. 10% này tuy ít, nhưng lại có sức mạnh thay đổi, thậm chí còn tác động ngược đến 90% may mắn ban đầu. Đó là chưa kể đến, dù luôn tồn tại những chuẩn mực chung được cả cộng đồng công nhận, nhưng cái gọi là đẹp nhiều khi lại còn tùy nơi, tùy lúc, tùy người. Nói thế, không có nghĩa những người phụ nữ xấu vẫn có thể bỏ bê, không chăm sóc vẻ bề ngoài và chờ đợi sẽ đến lúc, đến nơi và có người công nhận vẻ đẹp… đặc biệt đó. Bởi nếu bản thân bạn không tôn trọng và nâng niu vẻ ngoài của chính bạn, thì còn ai khác có thể làm được điều này?

- Một phụ nữ trời sinh đã đẹp, thì một trong những việc cần làm là bảo vệ và duy trì nhan sắc quý giá đó. Còn với một phụ nữ xấu? Một trong những việc bạn nên làm, là cải tổ tình hình theo hướng hiệu quả nhất có thể. Một mái tóc phù hợp, một màu son phù hợp, một cặp kính phù hợp, một chiếc áo phù hợp, một đôi giày phù hợp chắc chắn sẽ khiến bạn trở nên xinh hơn, duyên dáng hơn với tình trạng gốc ban đầu. Thậm chí, nếu sự hỗ trợ từ kỹ thuật y học là cần thiết, thì việc đi giải phẫu thẩm mỹ là một việc rất chính đáng, nếu không nói là mang tính nhân bản ở khía cạnh nhu cầu hướng đến cái đẹp. Bởi vì, nếu đã là một mảnh đất cằn cỗi, thì làm sao bạn có thể mang lại sự sống nếu không cần thêm nước tưới và cứ bướng bỉnh phơi mình trần ra dưới ánh mặt trời? Nhưng bên cạnh đó, người phụ nữ may mắn sẵn vốn trời ban thì không nên chỉ chăm chăm vào vẻ đẹp có lúc có thì mà cần hiểu rằng: bản thân họ rất cần tri thức và cái nết để duy trì sắc đẹp vốn rất mong manh và dễ tàn phai.

- “Người phụ nữ ngày nay không chỉ đẹp về hình thức mà còn đẹp ở tâm hồn. Họ có trí tuệ, thông minh, do đó họ nhạy bén, năng động, có thể nắm bắt các cơ hội trong xã hội. Nhưng họ vẫn đảm bảo vẻ đẹp của phụ nữ truyền thống, đó là thiên chức của người mẹ… Theo em, vẻ đẹp hình thức rất quan trọng, song nếu như một người con gái đã đẹp về hình thức lại đẹp về tâm hồn thì thực sự mang một vẻ đẹp toàn mỹ”.

Câu 19: Chồng bạn không phải không yêu bạn, nhưng lại không bao giờ tặng quà cho bạn nhân dịp 8-3, bạn sẽ làm gì để anh tình nguyện làm việc này mỗi khi ngày lễ 8/3 đến ?

Ngày Quốc tế phụ nữ là dịp thích hợp nhất để con trai biểu hiện sự kính trọng đối với mẹ, chồng làm tròn bổn phận với vợ và con gái, chàng bày tỏ tình yêu với nàng, bạn trai quan tâm đến bạn gái…Thế nhưng, làm thế nào để có một ngày 8/3 theo ý muốn của mình, nếu chàng là người vô tâm. Chúng ta hãy thử theo các bí quyết sau đây :

- Nhắc nhở khéo léo: Trước đó vài ngày bạn có thể nhắc cho chàng nhớ tới ngày 8/3 bằng cách rủ chàng đi mua quà tặng mẹ và em gái chàng. Kể cho chàng nghe, hàng năm cứ vào dịp 8/3 thì bố luôn mua hoa tặng mẹ….

- Qua trung gian :

Nhờ em gái hay con gái, hay bạn bè tư vấn cho chàng biết bạn thích nhất quà gì

- Nhắc lại kỷ niệm : Trước đó vài hôm giả bộ vô tình nhắc lại cảm xúc vô bờ của bạn trước đây khi được chàng tặng quà vào cái ngày 8/3 và đến giờ đây bạn vẫn trân trọng và giữ gìn nó.

- Những gợi ý tế nhị : Hãy thủ thỉ bên tai chồng: “ Anh ơi, lâu lắm rồi chúng mình chưa đi uống cà phê anh nhỉ” hay là “Bạn em vừa mua một đôi giày rất đẹp, bọn em đứa nào cũng thích” hay cũng có thể là : “Anh à nồi cơm điện nhà mình sao nhanh hỏng thế anh nhỉ”; Hoặc cũng có thể là “ Giá như nhà mình có chiếc máy giặt chắc em sung sướng biết chừng nào”…

Vậy là tôi chắc chắn rằng nhân dịp ngày lễ này bạn sẽ có thứ mà mình muốn. Quà tặng của những người đàn ông mà bạn yêu mến trong gia đình.

Bạn nên nhớ các món quà nhận được đều rất quý, tuyệt đối không được so bì với người khác. Đừng nên đòi hỏi chồng hay người yêu tặng những món quà ngoài khả năng của họ. Hãy đón nhận tình cảm chân thành, dù chỉ là một ánh mắt yêu thương, nồng ấm nhất.

Câu 20: Người ta nói “Sau một người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ” Vậy theo bạn “ sau một người phụ nữ thành đạt là gì ?

Người ta thường nói phụ nữ mà thành đạt ngoài xã hội thì khó giữ được gia đình, có đúng hay không? Tình trạng đó rất phổ biến. Có không ít chị em thành công vang dội ngoài xã hội nhưng lạnh lẽo, cô độc ở chính căn nhà của mình. Và không ít người phụ nữ thành đạt lại phải vò võ nuôi con một mình. Tại sao? Người ta thường nói "sau thành công của một người đàn ông có bóng dáng người phụ nữ", nhưng rất hiếm chuyện "sau thành công của một người phụ nữ có bóng dáng người đàn ông", bởi đàn ông ít khi chịu làm "bóng" của vợ. Thời nay, phụ nữ có quyền phấn đấu và có quyền mơ ước về sự thành đạt bên ngoài xã hội. Nhưng cần lưu ý rằng, sau thành công của người phụ nữ là gia đình.

***) Vì thế bạn còn phải học cách làm cho chồng quan tâm đến mình và công việc gia đình nữa. Đừng tự biến mình từ một người vợ thành người quản gia, hoặc thành một người mẹ của chồng mình. Phải biết cần sự giúp đỡ của chồng, hãy cho anh biết anh thật cần thiết và bạn sẽ không làm tốt việc gia đình và xã hội khi không có sự giúp đỡ của anh.

***) Người vợ lý tưởng bây giờ không chỉ biết lo cho gia đình, chăm sóc chồng con, nhưng bạn đừng bao giờ đẩy mình vào thế phải đánh đổi gia đình để lấy sự nghiệp bạn nhé. Các bạn gái cần tính toán kế hoạch sắp xếp thời gian phù hợp, khoa học để đạt kết quả tốt trong cuộc đua hướng đến “2 trong 1”. Gia đình và sự nghiệp .

3. Câu đố vui cho chương trình kỷ niệm ngày 8/3



Câu đố vui số 1: Có 1 bà kia không biết bơi, xuống nước là bả chết. Một hôm bà đi tàu, bỗng nhiên tàu chìm, nhưng bà ko chết. Tại sao (ko ai cứu hết)?

>> Đáp án: Bà đi tàu ngầm

Câu đố vui số 2: Lịch nào dài nhất?

>> Đáp án: Lịch sử

Câu đố vui số 3: Có 1 đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con?

>> Đáp án: 24 con (Điếc đồng nghĩa với hư tai, hư tai là hai tư)

Câu số 4: Con ma xanh đập 1 phát chết, con ma đỏ đập 2 phát thì chết. Làm sao chỉ với 2 lần đập mà chết cả 2 con?

>> Đáp án: Đập con ma xanh trước là 1, con ma đỏ thấy thế sợ quá, mặt mày tái mét (ma đỏ chuyển sang ma xanh). Đập con ma xanh mới này nữa là đủ 2

Câu đố vui số 5: Con đường dài nhất là đường nào?

>> Đáp án: Đường đời

Câu 6: Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi?

>> Đáp án: Than.

Câu 7: Con gì đập thì sống, không đập thì chết?

>> Đáp án câu đố vui mẹo: Con tim

Câu 8: Có 1 anh chàng làm việc trong 1 tòa nhà 50 tầng, nhưng anh ta lại chỉ đi thang máy lên đến tầng 35 rồi đoạn còn lại anh ta đi thang bộ.Tại sao anh ta lại làm như vậy ?

>> Đáp án: Thang máy không lên tới tầng 50

Câu đố vui số 9: 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?

>> Đáp án câu đố vui mẹo: 4 con

Câu đố vui số 10: Quần rộng nhất là quần gì?

>> Đáp án: Quần đảo

Câu đố vui số 11: Xã đông nhất là xã nào?

>> Đáp án câu đố vui mẹo: Xã hội

Câu đố vui số 12: Con gì đầu dê mình ốc?

>> Đáp án: Con dốc

Câu 13: Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?

>> Đáp án: Phòng 3 vì sư tử đói chết hết rồi

Câu 14: Môn gì càng thắng càng thua?

>> Đáp án câu đố vui mẹo: Môn đua xe đạp

Câu đố mẹo vui số 15: Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì?

>> Đáp án: Bắp ngô

Câu đố 16: Cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm lại đứng?

>> Đáp án: Bàn chân

Câu số 17: Chuột nào đi bằng hai chân?

>> Đáp án : Chuột Mickey

Câu số 18: Những câu đố vui mẹo số 18: Vịt nào đi bằng hai chân?

>> Đáp án: Tất cả các con vịt, từ vịt bị què

Câu 19: Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?

>> Đáp án: Que diêm.

Câu đố vui 20: Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất?

>> Đáp án: Tiền

Câu đố 21: Vua hôn gọi là gì?

>> Đáp án: Hoàng hôn

Câu đố vui số 22: Cái gì người mua biết, người bán biết, người xài không bao giờ biết?

>> Đáp án: Quan tài

Câu đố vui số 23: Nắng ba năm ta chưa hề bỏ bạn. Là cái gì?

>> Đáp án: Cái bóng

Câu đố vui mẹo số 24: Tại sao 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau tán loạn?

>> Đáp án: Chơi cờ vua

Câu đố số 25: Hôn chia tay gọi là gì?

>> Đáp án: Ly hôn

Câu đố vui số 26: Cái gì dài như trái chuối, cầm 1 lúc thì nó chảy nước ra?

>> Đáp án: Que kem

Câu đố mẹo vui về tình yêu số 27: Hôn con heo trong nhà gọi là gì?

>> Đáp án: Hôn thú

Câu đố trí tuệ số 28: Càng chơi càng ra nuớc?

>> Đáp án: Chơi cờ

Câu đố mẹo hại não số 29: Rất thích hôn gọi là gì?

>> Đáp án: Kết hôn

Câu đố 30: Hôn mà bị hôn lại gọi là gì?

E. Phát biểu lễ bế mạc chương trình

Minh Tú (t/h)